Marisol afirma que su tema con Yahaira no solo sería para Leslie Shaw: "Para todas esas malas amigas"

La nueva canción de Marisol y Yahaira Plasencia ha cautivado al público a solo un día de su lanzamiento. Aunque se cree que el tema "Mala Amiga" sería una canción dedicada especialmente para Leslie Shaw, no sería del todo cierto según reveló la 'Faraona'.

¿Nueva canción de Marisol es para Leslie Shaw?

Durante el programa de 'Amor y Fuego', Marisol se hizo presente junto a Yahaira Plasencia para presentar su nueva canción juntas titulada "Mala Amiga". Es así como los conductores de TV le preguntan directamente si es dedicado a Leslie Shaw, por haber arremetido contra ella tras haber hecho dos colaboraciones en el pasado.

"A mí me pasaron muchas cosas con malas amigas desde hace mucho tiempo, muchas que llegaban a mi casa y las que presta dinero, otras que llegan y se quedan con lo tuyo. Es para todas esas malas amigas, entonces yo le dije (a Carlos Rincón) hazme un tema que hable de eso, lo hizo", expresó la 'Faraona', y Yahaira agrega: "Carlitos se inspiró muy bien".

Luego, la intérprete de "La escobita" comenta que hace tiempo tenía pensado en sacar un nuevo sencillo enfocada en este tema de una mala amiga con sus anteriores compositores, y ahora, se dio la oportunidad con Carlos Rincón.

"Justamente pasó este problema y justo se crea esta canción (...) Hace mucho queríamos hacer una canción, pero no con Carlos Rincón sino con los compositores que trabajamos antes, pero justo se vino", agregó.

¡"Mala Amiga" feat Yahaira es un éxito!

La reconocida cantante 'La Faraona' acaba de estrenar su nuevo sencillo musical titulado "Mala Amiga", tema compuesto por Carlos Rincón. Aunque en un inicio, Marisol negó que realizaría colaboración musical con Yahaira Plasencia porque no llegaron a un acuerdo, todo se habría tratado para despistar al público.

En la noche del miércoles 27 de agosto, la intérprete de "La escobita" lanzó el videoclip oficial de "Mala Amiga" en su canal de YouTube. Desde su lanzamiento, ya viene sumando miles de reproducción cerca a llegar los 100 K. Al público le ha encantado esta colaboración musical entre ambas artistas y las han elogiado.

De esta forma, Marisol sigue más fuerte que nunca en al cumbia con un nuevo éxito titulado "Mala Amiga" junto a Yahaira Plasencia. Además, dejó en claro en el programa 'Amor y Fuego', que la canción no solo sería dedicado a Leslie Shaw, sino a anteriores malas amigas que se aprovecharon de ella.