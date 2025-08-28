Janet Barboza responde a Magaly tras criticar a Gisela Valcárcel y 'América Hoy': "Desesperada"

Desde que Gisela Valcárcel reclamo que no la dejaron entrar a América Televisión, llevándose a todo su equipo de 'América Hoy', Magaly Medina la criticó fuertemente tras haber aparentemente mentido a la audiencia. Ante esto, la conductora Janet Barboza le respondió con todo.

Janet Barboza arremete contra Magaly

En el programa 'América Hoy', la conductora Janet Barboza expresó que a raíz de los sucedido con el canal de televisión con la productora Gisela Valcárcel, todos siguen hablando de ellos. Aunque varios empezaron a criticarlos por todo lo sucedido y la supuesta mentira de la 'Señito', la popular 'rulitos' salió a responder a Magaly Medina.

"Todos siguen hablando de 'América Hoy', sobre todo una que todos sabemos quién es que hace seis puntos y ahora, hace dos puntos más. Ya se está agarrando de este tema para generarse un poco de rating, esta bien todos lo hacemos", comentó inicialmente.

Después, la conductora de TV sigue mencionando que la periodista estaría generando rating hablando de ellos. Así que afirman que seguirán respondiendo para también seguir subiendo en sus puntos de rating.

"Si tú lo haces y generas con nuestro contenido, nosotros también respondemos porque también queremos rating y porque somos 'América Hoy', la resistencia", sentenció Barboza.

¿Qué le dijo la 'urraca'?

Durante la emisión del miércoles 27 de agosto de 'Magaly TV La Firme', Medina comentó sobre el regreso del programa matutino y cuestionó la actitud de los conductores al tratar la polémica con Gisela. Con su estilo característico, la 'urraca' no dudó en señalar lo que considera una postura artificial.

"Hoy regresaron todos así en filita india, todos regresaron, además para defender con un guion preelaborado, para defender a capa y espada", expresó inicialmente.

Al mostrar fragmentos de la edición más reciente de "América Hoy", Magaly enfocó su atención en Janet Barboza y no dudó en criticarla directamente. La calificó como "sobona" y cuestionó la relación laboral con su productora de televisión.

"No soporto la sobonería, no soporto la gente sobona, yo sé que ella (Gisela) les da trabajo, las mantiene ahí porque por algo es", arremetió la periodista de TV.

De esta manera, Janet Barboza decidió responder a las críticas de Magaly Medina tras su reaparición en 'América Hoy'. Es así como la popular 'rulitos' comenta que sería la 'urraca' quien se apoye en sus contenidos para generar rating, ya que le ha ayudado mucho en los últimos dos días.