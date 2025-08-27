Exproductora de Gisela se pronuncia tras escándalo televisivo: "Su hija tiene contrato con América TV"

El escándalo entre Gisela Valcárcel y América TV ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras de la televisión. Pati Lorena, exproductora de Gisela y ahora creadora de contenido, opinó sobre el tema y aseguró que la empresaria debería tener un poco más de calma y mirar la situación con frialdad.

Pati Lorena arremete contra Gisela

La exproductora de la "Señito" se enlazó en vivo con Kurt Villavicencio en el programa Todo se filtra. Aunque mostró cierto respaldo hacia Gisela, indicó que la conductora se habría exaltado demasiado por un hecho que pudo haberse manejado internamente.

"Yo le diría a Gisela que en estos casos debe tomarse una valeriana. Ahora Gisela amenaza con que su programa no salga, bueno, ella tiene el dinero para pagar la multa, pero que no te hayan dejado entrar no es motivo para levantar un programa", señaló.

Asimismo, aseguró que los auspiciadores deben estar molestos por lo sucedido y que, desde ayer, al no emitirse con normalidad América Hoy, podrían haberse generado problemas internos que deberían solucionarse en los próximos días.

En esa misma línea, aseguró que América Televisión debería lanzar el programa América Hoy con Valeria Piazza como figura principal y acompañarla de otras conductoras como Rebeca Escribens o Jazmín Pinedo.

Finalmente, cuestionó duramente la actitud de Ethel Pozo en medio de la polémica que enfrenta su madre, pues se encuentra en el extranjero despidiendo a su hija y no ha emitido pronunciamiento alguno, mostrándose ajena a la controversia.

¿Qué dijo Gisela sobre América Hoy?

Gisela Valcárcel habló fuerte tras el escándalo que protagonizó en los estudios de América Televisión. En diálogo con la prensa y para las cámaras de "Ponte en la cola", la conductora relató lo vivido y dejó varias frases que dieron de qué hablar. La popular 'Señito' no dudó en calificar lo ocurrido como un reflejo del machismo que existe en el país.

"A ver, no puedo decirles más porque ustedes saben lo que ha sucedido, ya lo conté en el vivo que hice. Estoy muy agradecida por las muestras de apoyo tanto de gente de dentro de América Televisión como de gente que quizá no me conoce, pero que sabe lo que ha sucedido hoy. Eso habla más del machismo que hay en nuestro país que de mí", dijo con firmeza.

De esta manera, las declaraciones de Pati Lorena reflejan que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV todavía genera tensiones. Mientras los auspiciadores y el canal buscan soluciones, la ausencia de Ethel Pozo añade más incertidumbre a la polémica televisiva.