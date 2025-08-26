Magaly Medina retira su apoyo a Gisela Valcárcel tras polémica con América TV: "Caretas falsas no me gustan"

La controversia alrededor de Gisela Valcárcel volvió a encender la farándula peruana luego de que la conductora anunciara que le habían negado la entrada a América Televisión. Inicialmente, Magaly Medina se mostró solidaria con la 'Señito', pero tras revisar nuevas imágenes y el pronunciamiento oficial del canal, cambió de postura y la cuestionó duramente.

Magaly Medina cuestiona la versión de Gisela

La noche del 26 de agosto, Medina inició su programa con un tono serio y recordó su apoyo inicial a Gisela, pese a las históricas diferencias que han tenido. La conductora señaló que, ante posibles atropellos, siempre se solidariza con quienes considera vulnerados en sus derechos.

"Yo que soy enemiga jurada, sin embargo, ante los atropellos jamás puedo no empatizar con una mujer con la trayectoria que tiene. Pese a las diferencias que hemos tenido, siempre me solidarizaré con alguien que considero han atropellado su derecho. (...) Me indigné al ver a una Gisela diciendo que le habían tirado la puerta en la cara. Lo vi como una humillación terrible", manifestó Medina.

Sin embargo, la postura de la 'Urraca' cambió al analizar la situación con mayor detenimiento. Según explicó, lo ocurrido con Gisela habría sido parte de un arreglo publicitario que se utilizó para generar polémica mediática.

"Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia. Hoy me embaucó hasta a mí. Fui una tonta útil porque me solidaricé de inmediato. Ella siempre se ha creído la dueña del país, la única reina soberana del Perú, cuando en realidad este no es un país monárquico. A mí esas caretas falsas no me gustan, y me encanta tirarlas abajo", sentenció Medina.

Videos inéditos muestran a Gisela dentro de América Televisión

Para reforzar su análisis, Magaly mostró imágenes exclusivas de Gisela Valcárcel dentro de las instalaciones del canal en Santa Beatriz. Los videos revelan a la conductora ingresando a 'América hoy', interactuando con Valeria Piazza, Dorita Orbegoso y Edson Dávila, conocido como 'Giselo'.

Posteriormente, se le observa conversando con el gerente de contenidos y Armando Tafur, productor del magazine, antes de retirarse rápidamente del lugar. Medina utilizó las imágenes para desmentir la versión de la exconductora sobre la supuesta negativa de ingreso.

"¿Por qué nos trata como est**? (...) ella dijo bien claro 'no me han dejado entrar', pero todo fue un speech para promocionar su nuevo programa. Más falsa que ella", declaró la periodista visiblemente molesta.

En conclusión, la polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión tomó un giro inesperado tras la revelación de Magaly Medina. Lo que comenzó como un aparente atropello a la 'Señito' terminó siendo cuestionado por la propia prensa, que evidencia un posible uso mediático del incidente.