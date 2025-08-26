América TV desmiente a Gisela Valcárcel en comunicado: "En ningún momento se prohibió su ingreso"

Esta mañana, Gisela Valcárcel denunció por medio de sus redes sociales que no la dejaban ingresar al canal de América Televisión causando una gran indignación en las redes sociales. Ahora, el canal de TV lanza comunicado desmintiendo lo dicho por la artista.

América TV niega que negó ingreso de Gisela Valcárcel

Por medio de sus redes sociales, América Televisión emitió un comunicado para aclarar todo lo sucedido con Gisela Valcárcel en sus instalaciones. Es así como lamentan que no se haya sentido bienvenida tras programa entrevista en el programa 'América Hoy'.

"En dicho programa (América Hoy) estaba prevista su participación, la cuál se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización. El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido", señaló.

Así mismo, agregan que la madre de Ethel Pozo sí ingresó al canal de televisión hasta el set de 'América Hoy' y estaba por presentarse, pero decidió retirarse hasta fuera de las instalaciones y que en ningún momento se le negó que pueda ingresar.

"En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales", aclaró.

Esperan poder solucionar las diferencias

Luego, el canal de televisión señala que respetan la trayectoria profesional de la productora Gisela Valcárcel y de cada uno de sus talentos. Aunque, señalan que también respetan cada acuerdo legal y esperan que sus socios lo hagan de igual manera, pero esto no habría sido así.

Como se recuerda, Gisela anunciaba su gran regreso a la televisión conduciendo el evento benéfico Teletón que se llevará a cabo el 12 y 13 de Setiembre. Esperan, que para entonces ya hayan arreglado sus diferencias.

"Confiamos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuoso como siempre ha sido; y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón", expresaron.

De esta forma, América Televisión niega que hayan prohibido el ingreso de Gisela Valcárcel a sus instalaciones. Por ello, expresaron que sería un incumplimiento de un acuerdo comercial entre el canal y su productora, pero señalan que puedan solucionarlo en los próximos días.