"Lo anhela": Melissa Paredes buscaría tener un hijo con Anthony Aranda en el 2026, según Soralla de los Ángeles

Desde hace muchos meses se viene rumoreando un posible embarazo de la actriz Melissa Paredes, pero ella ha negado en cada ocasión. Según revela la vidente Soralla de los Ángeles, la esposa de Anthony Aranda estaría planeando convertirse en padres para el 2026.

¿Melissa Paredes se convertirá en madre otra vez?

En una entrevista exclusiva para Karibeña TV, la vidente Soralla de los Ángeles sorprendió con dar sus primeras predicciones para el 2026. Es así como contó lo que las cartas le dijeron sobre el futuro de Melissa Paredes y un segundo hijo.

"He sabido que ella quiere tener otra bebé. Me marca que todo es un proceso, que va a necesitar un tratamiento, pero sí vamos a tener noticias. Ella anhela tener un bebé hombrecito y lo va a tener, pero tiene que cuidar mucho el tema de su salud", reveló.

Como lo menciona, la actriz tendría que tomar un tratamiento para poder lograr darle un hermanito a su pequeña, pero es muy probable que lo llegue a lograr para el próximo año.

"Si ella quiere tener un bebé, va a tener complicaciones con un futuro embarazo. Veo bastante dificultades para quedar embarazada este 2026. Ella lo piensa, lo anhela y es uno de sus metas. De tenerlo, será hombrecito", dijo.

Melissa Paredes buscaría tener un hijo en 2026. Entrevista con Soralla de los Ángeles en Karibeña TV pic.twitter.com/i9HX6hSH9P — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) December 31, 2025

Sobre su relación

Melissa Paredes inició su relación con Anthony Aranda en medio de toda una polémica, la pareja mantuvo una noviazgo cuando la actriz aún estaba casada con Rodrigo Cuba y vivían bajo el mismo techo. La separación con el pelotero fue toda una polémica y causaron varias problemas familiares sobre la pequeña.

Tiempo después, la joven fue separada por mucho tiempo de la televisión, pero continuaba su relación con el bailarín hasta que decidieron casarse formalmente en agosto de 2024, y ahora ya llevan alrededor de un año y medio casados.

Aunque en muchas ocasiones se habló de un segundo embarazo de la actriz, ella lo negó por completo. Incluso, señaló que si deseaba tener un hijo entre sus planes, ya que su actual esposo quiere ser padre. Al parecer, ya habrían decidido tenerlo en el próximo segun una predicción.

De esta manera, la pareja inició de la manera muy polémica su relación amorosa, pero hoy se han mantenido fuerte a pesar de los años. Ahora, Melissa Paredes estaría planeando darle un hermanito a su hija y según la vidente Soralla de los Ángeles, se podría lograr en el 2026.