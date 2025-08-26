Xiomy Kanashiro responde si tiene más presentaciones por su relación con Jefferson Farfán: "Siempre facturando"

Desde que Xiomy Kanashiro empezó a ser vinculada con Jefferson Farfán desde hace más de un año, la joven ha captado más la atención del público. Es así como le mencionan que ahora tiene más presentaciones con su orquesta digital, por ser la pareja de la 'Foquita' y tiene peculiar reacción.

Xiomy Kanashiro factura con Jefferson Farfán

En el programa 'América Hoy', fueron en busca de Xiomy Kanashiro en una de sus presentaciones debido a que por medio de sus redes sociales ha revelado que todo el mes tiene la agenda completa. Entonces, le preguntan si el aumento de sus conciertos se debe a que mantiene una relación oficial con Jefferson Farfán desde hace seis meses.

"¿Cómo te está yendo con las presentaciones? Tu agenda para llena", le pregunta y Xiomy responde: "Bien, bebita trabajando dura como siempre". Entonces, la reportera menciona: "Por ahí dicen que ahora hay más presentaciones por tu relación con Jefferson... sale más chambita" y la bailarina decide no responder.

Al ser consultada sobre su relación con Jefferson Farfán, la bailarina reafirma que les va muy bien con una gran sonrisa en el rostro. Luego, agrega que siguen más enamorados que nunca, antes de subir al escenario junto a su orquesta digital.

Después de su presentación, la reportera le menciona: "Te escuchamos en el escenario que decías 'Dame luz', siempre facturando Xiomy", y la bailarina responde: "Siempre facturando bebita, ya tu sabes, siempre nos vemos".

La relación con el pelotero

Xiomy Kanashiro inició su romance con el exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, en el 'Día del amor' de este año. Incluso, se reveló que el ex de Melissa Klug habló directamente con los padres de la bailarina a raíz de los rumores donde habría estado al mismo tiempo con Darinka Ramírez, Delany López y ella.

Desde entonces, su relación amorosa ha estado en medio de la polémica por las ex salientes de la 'Foquita', aún así se han mantenido firme y se siguen luciendo más juntos que nunca. Por el momento, la bailarina tiene planes de casarse y tener una familia, pero se desconoce que Farfán desee lo mismo.

Finalmente, la nueva pareja de Jefferson Farfán ha acaparado la atención de la prensa y de sus seguidores haciendo que la joven tenga más presentaciones con su orquesta digital. Aunque, Xiomy Kanashiro prefiere no opinar sobre ello, menciona que sigue trabajando mucho y sigue facturando como se debe.