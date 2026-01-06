Yarita Lizeth enternece las redes al dedicar emotivas palabras a Alejandro Páucar: "Te mereces todo lo bonito"

Yarita Lizeth vive una etapa de estabilidad emocional y volvió a llamar la atención al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su pareja, Alejandro Páucar. El gesto reforzó su imagen de una artista más abierta a compartir su vida personal tras confirmar oficialmente su relación.

Yarita Lizeth y su emotivo mensaje por el cumpleaños de Alejandro Páucar

La artista decidió utilizar su cuenta oficial de TikTok para homenajear a Alejandro Páucar en una fecha especial. A través de un video acompañado de un extenso mensaje, Yarita Lizeth expresó el cariño y la gratitud que siente por su pareja, una publicación que rápidamente acumuló comentarios y reacciones positivas.

En la descripción del video, la cantante abrió su corazón y compartió palabras que reflejan la cercanía emocional que existe entre ambos. "Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)", escribió.

El mensaje no solo resaltó la admiración que siente por Alejandro, sino que también mostró una faceta más íntima de Yarita Lizeth, quien suele mantener su vida privada con cierto hermetismo. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante optó por compartir ese momento con su comunidad digital, generando una ola de comentarios de apoyo y buenos deseos.

En la misma publicación, la folclórica también incluyó una promesa que reafirma su compromiso con la relación.

"Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo", se lee en el texto que acompañó el video.

Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños y causa revuelo en redes. Foto: Captura.

La confirmación del romance con el hijo de Dina Páucar

Este gesto público se produce pocos días después de que Yarita Lizeth confirmara oficialmente su relación con Alejandro Páucar, tras semanas de rumores. Luego de su separación del empresario Patric Lundberg, la cantante andina decidió aclarar su situación sentimental durante una transmisión en vivo en TikTok.

Durante el enlace, un usuario consultó directamente si existía un romance entre ambos. Yarita trasladó la pregunta a Alejandro, quien, pese a su conocida discreción, respondió con sinceridad.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí (...) La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad", confesó.

La respuesta sorprendió a la propia cantante, quien destacó la importancia de ese gesto. "Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos", expresó Yarita Lizeth, dejando en claro que la relación atraviesa un momento sólido.

Con su mensaje de cumpleaños y la confirmación del romance, Yarita Lizeth muestra una etapa de estabilidad y transparencia en su vida personal. Mientras consolida su carrera, la cantante comparte con sus seguidores momentos de ilusión y plenitud.