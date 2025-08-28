Romina Gachoy sorprende con mensaje de cumpleaños a la hija de Angie Jibaja: "Te amo"

Romina Gachoy generó una ola de ternura en redes sociales al publicar un conmovedor mensaje de cumpleaños para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, quien actualmente vive con ella. La modelo uruguaya se refirió a la pequeña como una de sus hijas y agradeció que haya llegado a su vida.

Romina emociona a la hija de Jean Paul

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para publicar un reel, donde recopiló las mejores fotos y videos que tiene junto a la pequeña. En el mensaje indicó que la adolescente llegó a su vida para enseñarle a ser madre y se siente orgullosa de la buena forma en la que está creciendo.

"Feliz cumple, bb. Llegaste a mi vida para llenarla de amor, de alegría y para enseñarme a ser cada día mejor persona y madre por y para vos. Me siento inmensamente orgullosa de la señorita en la que te estás convirtiendo, de tu dulzura, sabiduría, madurez y nobleza", escribió en un inicio.

En esa misma línea, afirmó que ella es su madre y que siempre la apoyará en sus decisiones, pues su vínculo va más allá de lo sanguíneo, ya que han formado una familia y están muy unidas.

"Sos tan increíble, el mundo carece de personas como vos, mi amor. Sabés que estaré para vos toda la vida, incondicionalmente, y que en mí siempre tendrás una mamá, una amiga, cómplice y compañera en todo. ¡Te amo infinito, reina de mi corazón!", agregó.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, y sorprendentemente varios destacaban el gran parecido que existe entre Romina y la pequeña que está de cumpleaños. Incluso varios afirmaron que la niña se ve muy feliz con quien ha sido su figura materna desde hace varios años.

Romina arremete contra Angie

Romina Gachoy rompió su silencio para responder de manera contundente a Angie Jibaja, luego de que la modelo peruana utilizara sus redes sociales para acusarla, junto a Jean Paul Santa María, de poner en riesgo a sus hijos. La modelo uruguaya dejó en claro que no piensa dejar pasar estas afirmaciones y que actuará legalmente.

Gachoy afirmó que tiene evidencias de que la madre de los niños no ha superado su adicción a las drogas. Para ella, las declaraciones de Jibaja carecen de sustento y se basan en percepciones erróneas. "Habla en base a su paranoia, sin pruebas de lo que dice", señaló con firmeza, acusándola también de agredir psicológicamente a los menores.

Es así que, el mensaje de Romina Gachoy generó gran impacto en redes sociales, donde muchos aplaudieron su amor y entrega hacia la hija de Jean Paul. La modelo reafirmó que la unión familiar trasciende la sangre, destacando el cariño y la fortaleza que comparten día a día.