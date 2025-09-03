RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿VOLVERÁN HABLAR?

Austin Palao confirma que su amistad con Facundo González se terminó: "Hubo un quiebre"

El modelo confirmó que su amistad con el argentino llegó a su fin y aseguró que, pese al distanciamiento, mantiene buenos deseos.

Austin Palao confirma que su amistad con Facundo González se terminó.
Austin Palao confirma que su amistad con Facundo González se terminó. (Composición: La Karibeña)
03/09/2025

Hace unas semanas, Oriana Marzoli reveló que Austin Palao le pidió a su hermano Said que no la incluyera en la lista de invitados de su boda con Alejandra Baigorria. Esta confesión generó tensión en el círculo de amistades del chico reality, al punto que Facundo González, pareja de Oriana, confirmó el fin de su relación amical con Austin. Frente a la polémica, el modelo decidió romper el silencio.

Austin admite quiebre con Facundo

En declaraciones a América Espectáculos, Austin Palao reconoció que su relación con Facundo sufrió una ruptura. Sin embargo, aseguró que prefiere asumirlo con calma y ver las cosas desde una perspectiva positiva.

"Hubo obviamente un quiebre y ya está, hay que normalizar, siento yo, que gente entre a tu vida como también salga. Entonces vivo mi vida así, bajo mis estándares. Me gusta como soy, como pienso, y las personas que vibren conmigo son bienvenidas, y las que no, son libres de no pertenecer. Igual, el cariño siempre está ahí", expresó el modelo.

El exchico reality también fue consultado sobre la posibilidad de retomar la amistad con el argentino en un futuro. Aunque aclaró que no tiene intención de forzar nada, dejó abierta una pequeña ventana a la reconciliación lo que rápidamente genero expectativa en los seguidores de ambos.

"En mi caso no, pero uno nunca hay que escupir al cielo, siento yo. Pero lo mantengo muy bien, tranquilo, en paz. Es por ahí por donde me gusta transitar. Siempre los mejores deseos, en realidad", comentó Palao, dejando entrever que no guarda rencores.

Austin Palao sorprende con mensaje tras polémica con Oriana Marzoli y Facundo González: ¿Qué dijo?
Lee también

Austin Palao sorprende con mensaje tras polémica con Oriana Marzoli y Facundo González: ¿Qué dijo?

¿Invitado a la boda de Facundo y Oriana?

Otro de los temas que generó curiosidad fue la respuesta de Austin sobre la posibilidad de ser invitado a una eventual boda entre Facundo González y Oriana Marzoli. Ambos han hablado abiertamente sobre sus planes de matrimonio, y al ser consultado sobre si asistiría, el modelo respondió con humor e ironía.

"Primero, para eso hay que comprometerse, y bueno, si quieren tenerme ahí, encantado de ir si me lo ofrecen. Tendría que ver unas cosas en mi agenda, pero no, feliz de que sea. Creo que el símbolo de compromiso es más fuerte", indicó entre risas.

Facundo González admite que nunca pensó en boda, pero Oriana Marzoli cambió eso: "Tengo que creer"
Lee también

Facundo González admite que nunca pensó en boda, pero Oriana Marzoli cambió eso: "Tengo que creer"

En conclusión, la polémica generada tras las declaraciones de Oriana Marzoli marcó un antes y un después en la amistad entre Facundo González y Austin Palao. Aunque ambos han confirmado el distanciamiento, Austin opta por mantener la calma, sin cerrar completamente las puertas a una reconciliación.

Temas relacionados América Espectáculos Austin Palo Espectáculos Facundo González Oriana Marzoli

Siga leyendo

Lo Más leído

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Pamela López finalizó su vínculo con Rosario Sasieta y anuncia nueva defensa: "Agradezco la labor realizada"

Onelia Molina anuncia supuesto ampay de Mario Irivarren con bailarina: "Ahí no es"

últimas noticias
Karibeña