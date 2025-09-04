Paul Michael se reencuentra con su hija después de tres meses: "Nuestro amor está intacto"

Paul Michael causó ternura con una de sus últimas publicaciones en Instagram, ya que reapareció junto a su hija, a quien no veía hace varias semanas. El cantante expresó el gran amor que siente por su pequeña y dejó entrever que no la habría visto porque se lo prohibieron, y no por decisión propia.

Paul Michael tiene reencuentro con su hija

El exintegrante de Combinación de la Habana no ha tenido una buena relación con la madre de su hija, ya que hace aproximadamente dos semanas su expareja se presentó en Magaly TV, la firme, acusando al cantante de ser un padre ausente.

Sin embargo, Paul se ha encargado de negar esta versión con su más reciente publicación en Instagram, donde compartió una foto con su pequeña dentro de un auto, después de haber pasado todo un día juntos paseando.

" Después de casi 3 meses me permitieron verte , mi amor. Me llena de mucha alegría haberte disfrutado aunque sea solo un día y saber que nuestro amor está intacto. Ruego a Dios que pueda verte pronto nuevamente. Recuerda siempre que papá te ama y luchará por ti, mi Dari", escribió Paul Michael.

Recordemos que Paul actualmente tiene una relación con Pamela López y se le ha visto en más de una oportunidad compartiendo con los hijos de la empresaria y dando una imagen paternal, lo que contrasta con las declaraciones de la madre de su hija, quien asegura que él no sería un buen padre y que solo se estaría aprovechando de la fama de Pamela.

Paul Michael y su hija

Expareja de Paul Michael lo acusa

Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, lanzó fuertes acusaciones contra el cantante. Señaló que no cumpliría con los gastos de la menor y que intenta mostrarse como figura paterna para los hijos de Pamela López, cuando no cumple con su propia pequeña.

La joven aseguró que existe un acuerdo de conciliación firmado hace años que nunca fue respetado y que el monto actual no cubre las necesidades de la niña. Además, afirmó que Paul Michael no visita a su hija desde hace mes y medio, lo que evidenciaría su falta de compromiso.

El reencuentro de Paul Michael con su hija generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la ternura de las imágenes. Mientras tanto, las diferencias con la madre de la pequeña continúan marcando la relación del cantante, pese a sus intentos por mostrarse cercano.