Pamela López revela que se comunicó directamente con Christian Cueva: "Tuve que desbloquearlo"

Hace unos días, se anunció que Christian Cueva y Pamela López llegaron a una conciliación por el régimen de visitas para sus hijos. Es así como ahora, el pelotero fue captado con sus pequeños y que la influencer tuvo que desbloquearlo después de casi un año.

Pamela López habló con el padre de sus pequeños

En una entrevista con el programa 'Magaly TV La Firme', la influencer Pamela López estuvo el fin de semana en un evento en Chiclayo con Paul Michael. La ex de Christian Cueva habló sobre el régimen de visitas de sus hijos con el futbolista de Emelec.

"Ya que se encuentra en Perú, sale con ellos. Por más que él no haya cumplido con alimentos, él tenía libre albedrío para recoger a mis hijos, pero ya que se confirmó la conciliación, hoy recogió a mis hijos y coincide con el primer depósito, pero una cosa no tiene que ver con la otra", expresó.

Luego, sorprendió al confesar que después de un año tuvo que desbloquear al padre de sus pequeños para coordinar la visita directamente como padres. Afirma que conversaron y quedaron los horarios de la salida.

"Coordina directamente conmigo, yo dejé mi número, él también dejó su número. Ambos coordinamos directamente como papás, tuve que desbloquearlo para tener una conversación con él, obviamente él es el padre y yo soy la madre. Él me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejo", añadió.

La salida de Cueva con sus hijos

Se compartieron imágenes exclusivas del futbolista Christian Cueva paseando en un centro comercial al lado de sus tres menores hijos. Además, también fueron grabados ingresando a un restaurante de comida rápida. Todo el momento, la familia estuvo acompañada de un gran resguardo para protegerlos aparentemente de la prensa.

Según las imágenes, se puede ver al 'Aladino' disfrutando aparentemente de algunas horas con sus pequeños después de no verlos por varios meses. Como se recuerda, el pelotero trató de ver a sus hijos en varias ocasiones, pero Pamela López afirmaba que los menores terminaban asustados, pero en esta ocasión no habría ocurrido.

De esta forma, parece que tanto Pamela López como Christian Cueva están poniendo de su parte para llevar la fiesta en paz por el bien de sus tres menores hijos. Así mismo, la influencer afirmó que desbloqueó al padre de sus pequeños para coordinar directamente las visitas según el régimen dado en la conciliación.