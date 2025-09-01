Josimar anuncia que se hará pruebas de ADN tras negar ser el padre del bebé de su 'prima': "Todas"

Josimar sigue en medio de la polémica luego de que Verónica González, conocida como su 'prima', confirmara que está embarazada y dejara entrever que el padre sería nada menos que el cantante. El salsero aseguró que se hará pruebas de ADN para resolver cualquier duda.

Josimar se someterá a pruebas de ADN tras embarazo de la 'prima'

El salsero Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por la revelación de Verónica González, la venezolana que se hizo conocida como su supuesta 'prima'. Ella aseguró que está embarazada y dejó entrever que el padre sería nada menos que el intérprete de "El aventurero".

El anuncio del cantante. El equipo de "América Hoy" lo abordó en la puerta de "El Miraflorino", donde ofreció un concierto, y la pregunta fue directa: ¿se hará una prueba de ADN?

Sin dudarlo, Josimar respondió: "(¿Te harás la prueba de ADN?) Me voy a hacer todas las pruebas de ADN que existan", soltó con una sonrisa antes de entrar al local.

Durante el show, el cantante se mostró tranquilo. Sin embargo, a la salida las cosas se complicaron. La seguridad que lo acompañaba empujó a la prensa para evitar que lo rodearan.

"Josimar, unas palabras para aclarar la situación, ¿vas a tomar acciones legales?", le consultó la reportera al salsero, que no emitió ninguna palabra.

Desde su auto, Josimar se reía y hasta hizo señas de "like". Así daba a entender que no pierde la calma pese a la polémica.

El comunicado oficial

Días antes, el salsero había publicado un comunicado donde negó rotundamente cualquier vínculo con la venezolana. En el mismo texto, Josimar aseguró que no permitirá más insinuaciones y que tomará medidas legales.

"Dice que se encuentra embarazada, la felicito, pero también le pido a la señora que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque JAMÁS, NUNCA toqué a la señora o tuve intimidad... Eso se llama difamación agravada y tiene pena de cárcel", se lee en el documento difundido en sus redes.

Por su parte, Verónica González no se ha quedado callada. Ella mostró una prueba de embarazo positiva en sus redes y acompañó la publicación con una canción del propio Josimar, lo que muchos interpretaron como una indirecta más que evidente.

Además, en entrevistas recientes, la venezolana ha insistido en que el bebé que espera sería del cantante. Incluso recordó supuestas promesas que él le habría hecho durante su gira en España.

La historia ha dividido opiniones. Para algunos, las pruebas de ADN que Josimar promete hacerse serán la única manera de saber la verdad. Otros, en cambio, cuestionan la manera en que el salsero intenta negar cualquier vínculo con la joven.

En conclusión, Josimar prometió hacerse pruebas de ADN tras negar ser el padre del bebé de su 'prima'. Mientras disfruta de su regreso con María Fe Saldaña y continúa con su carrera musical, la polémica no parece detenerse, pues Verónica González sigue firme en su versión.