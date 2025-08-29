¡Niega ser el padre! Josimar se pronuncia tras el anuncio de embarazo de su 'prima': "Jamás la toque"

Hace unos meses, la joven Verónica González reveló que tuvo un corto romance con el salsero Josimar durante su gira en España, aunque él lo negó rotundamente. Ahora, la 'prima' ha revelado que estaría embarazada insinuando que el peruano sería el padre, pero ahora él se pronuncia.

Josimar manda comunicado tras supuesto embarazo

A través de las redes sociales, la misma joven Verónica González compartió una prueba de embarazo positiva. El programa 'América Hoy' se comunicó de manera inmediata con ella pare averiguar quién sería el padre, ya que hace unas semanas fue involucrada con Josimar. La 'prima' insinuó que sí se trataría del peruano, pero ahora el salsero sale con un comunicado.

"Una persona está hablando de mi persona y según señala se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto la felicito, pero también pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería el padre de su bebé porque 'JAMÁS, NUNCA' toque a la señora o tuve intimidad", expresó.

Es así como el salsero niega nuevamente haber tenido algún tipo de acercamiento con la joven venezolana en España, y por ende, niega ser el padre de la supuesto hijo que estaría esperando la 'prima' y pide que deje de insinuar que es él.

"Motivo por el cual le pido por favor que deje de estar haciendo insinuaciones, porque yo tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia", agregó.

Denunciará a la 'prima' por difamación

Después, el peruano salsero afirmó que Verónica González estaría difamando al revelar que él podría ser el padre y actuaría con una denuncia en España para proceder de manera legal. Aunque señala que no se trataría de una amenaza, sino de defender sus propios derechos.

"Lo que ella está haciendo es difamación agravada y eso, tiene pena de cárcel. Si continúa la voy a denunciar y voy a proceder legalmente, y esto no es una amenaza, es defender mi derechos, porque así como la señora tiene sus derechos, yo también los tengo. Nada va alborotar la tranquilidad y paz que tengo en mi hogar", sentenció.

Finalmente, Josimar deja en claro que tiene tranquilidad y paz en su hogar, y no quiere que lo estén relacionando con Verónica González porque no sería el padre del bebé que estaría esperando. El peruano tomaría acciones legales si la 'prima' sigue con sus insinuaciones de que tuvieron intimidad.