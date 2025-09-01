La 'prima' de Josimar habría tenido una aparente menopausia precoz ¿Cómo salió embarazada?

Josimar es un reconocido artista de salsa que viene pasando por polémicos problemas tras ser ampayado con una mujer en España, a quién la apodo 'la prima'. Ahora, la joven Verónica González habría pasado una menopausia precoz hace unos años, pero afirma que sí quedó embarazada ¿Cómo pasó?

¿Prima de Josimar tuvo menopausia precoz?

En el programa 'Amor y Fuego', presentaron la noticia de Josimar y toda la polémica que lo envuelve por un supuesto hijo del salsero con la joven Verónica González. la 'prima'. Luego de ello, se compartió un video en redes sociales donde supuestamente la venezolana habría sufrido una menopausia precoz hace unos años debido a un tumor detectado en su ovario derecho.

"Entré a un quirófano de emergencia porque me encontraron un tumor el lado derecho en los ovarios y pues tuvieron que sacarme absolutamente todo, eso me llevó directo a una menopausia precoz", expresó en el video antiguo.

Esto fue consultado directamente con la joven por medio de una conversación con Instarándula, donde afirma que no le quitó la posibilidad de quedar embarazada. Luego, compartió una foto donde quedó a un avanzado gestación hace poco tiempo, pero que lamentablemente lo perdió.

"No debería enviarlo porque fue un bebé que ya perdí. pero puedes ver los tatuajes nuevos. Que ese embarazo es mucho después de ese video que has visto y perdí ese bebé que iba a tener con mi pareja", agregó.

Dispuesta a realizar una prueba de ADN

El escándalo de Josimar sigue dando de qué hablar. Tras el comunicado que lanzó el salsero negando ser el padre del bebé que espera Verónica González, su supuesta 'prima' salió a responder con todo. La joven venezolana lo desmintió públicamente y hasta aseguró que está dispuesta a hacerse una prueba de ADN para demostrar la verdad.

"Pues dijo que era su prima, dijo que no pasó nada, dijo que no estuvimos juntos, dijo que era la mujer de su primo cuando su primo tiene su familia... en fin. Sigue mintiendo. Desde el momento uno mintió. Dijo que no tenía ni una sola conversación conmigo y que era IA (...) No tengo ningún problema (realizarse un ADN). Lo he dicho varias veces", expresó al programa 'América Hoy'.

De esta forma, la joven venezolana afirma que efectivamente el bebé que espera es de Josimar y que está dispuesta a realizarse todas las pruebas correspondientes. A pesar de haber sufrido de una menopausia precoz, la 'prima' ha podido embarazarse anteriormente y ahora, confirma estar embarazada.