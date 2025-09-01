Pamela López finalizó su vínculo con Rosario Sasieta y anuncia nueva defensa: "Agradezco la labor realizada"

Pamela López, quien hace unas semanas logró una conciliación con Christian Cueva tras su separación, volvió a generar atención en el ámbito legal. Pese a los avances en su caso, la aún esposa del futbolista decidió realizar un cambio en su defensa jurídica, cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo con un abogado diferente.

Rosario Sasieta anuncia el fin de su patrocinio legal

La abogada Rosario Sasieta informó mediante un comunicado que concluyó su labor como representante legal de Pamela López. Según el documento firmado por ambas partes, la separación fue de mutuo acuerdo y Sasieta defendió a la trujillana de manera gratuita desde agosto de 2024.

"Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha", detalla el escrito.

Durante su labor, la letrada consiguió avances significativos en favor de López. Entre ellos, destacó la asignación anticipada de alimentos por S/ 12,000 y la conciliación alcanzada con Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus hijos, ante el 6° Juzgado de Familia de Lima. Sasieta resaltó que la relación con su representada terminó en buenos términos tras un año de patrocinio.

"Asimismo, queremos indicar que actualmente, la Sra. López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12,000 y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una conciliación con el Sr. Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6° Juzgado de Familia de Lima", señala el comunicado.

Rosario Sasieta emite comunicado del fin de su defensa a Pamela López.

Pamela López presenta a su nuevo abogado

Tras la salida de Rosario Sasieta, Pamela López agradeció públicamente la labor de la abogada y anunció que su nueva defensa estará a cargo del abogado Gino Paolo Zamora Vega. La trujillana compartió una fotografía junto a Zamora, confirmando que será él quien la asesore y represente en los procesos judiciales en curso.

"Agradezco la labor realizada a la Dra. Rosario Sasieta, quien ha efectuado una gran labor, y desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos", declaró la aún esposa de Cueva.

Pamela López anuncia a su nuevo abogado.

En conclusión, el cambio de abogado marca un nuevo capítulo en la vida de Pamela López, quien continúa enfocada en regularizar el régimen de visitas con su exesposo y garantizar la protección de sus hijos. Tras la conciliación alcanzada, la trujillana inicia esta etapa con un equipo legal renovado, lo que refleja su intención de mantener el proceso judicial bajo control.