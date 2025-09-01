¡Resguardados! Christian Cueva se reencontró con sus tres menores hijos en Perú

Hace unos días, los representantes de Christian Cueva y Pamela López revelaron que llegaron a una primera conciliación sobre el régimen de visitas. Es así como el futbolista viajó de Ecuador a Lima para poder visitar a sus menores hijos.

Christian Cueva es captado junto a sus hijos

El programa de 'Amor y Fuego', compartieron imágenes exclusivas del futbolista Christian Cueva paseando en un centro comercial al lado de sus tres menores hijos. Además, también fueron grabados ingresando a un restaurante de comida rápida. Todo el momento, la familia estuvo acompañada de un gran resguardo para protegerlos aparentemente de la prensa.

Según las imágenes, se puede ver al 'Aladino' disfrutando aparentemente de algunas horas con sus pequeños después de no verlos por varios meses. Como se recuerda, el pelotero trató de ver a sus hijos en varias ocasiones, pero Pamela López afirmaba que los menores terminaban asustados, pero en esta ocasión no habría ocurrido así ya que está dentro del régimen de visitas.

¿Cómo fue su llegada al Perú?

Hace unas horas, el exseleccionado peruano arribó al aeropuerto Jorge Chávez desde Ecuador, donde está jugando para el equipo de fútbol Emelec. Así mismo, fue recibido por un grupo de periodistas que lo esperaba. Con tono calmado y sereno, Cueva afirmó que pidió permiso a su equipo para poder compartir tiempo con sus pequeños.

"¿Qué tal? ¿Cómo están? (Estoy) bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos", dijo el pelotero a Atenas Televisión.

En esa misma línea, aseguró que ya no tiene ningún problema para poder visitar a sus pequeños como anteriormente. Como se recuerda, hace poco llegó a una conciliación con la madre de sus hijos, Pamela López, luego de más de un año de enfrentamientos públicos.

"No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?", agregó al medio de prensa mientras estaba resguardado de seguridad.

De esta forma, Christian Cueva expresó que llegó al Perú exclusivamente para ver a sus pequeños y el club Emelec le concedió los permisos necesarios. Es así como el pelotero conocido como el 'Aladino' disfrutó de unas horas junto a sus hijos paseando por un centro comercial después de varios meses sin verse.