Natalia Segura comparte la terrible experiencia que sufrió a los 18 años: "Pensé que iba a morir"

La influencer colombiana Natalia Segura sorprendió al público al contar un episodio muy doloroso de su juventud. Durante su participación en el programa Esta Noche, conducido por "La Chola Chabuca", estuvo acompañada por su esposo, Ignacio Baladán, y habló no solo de su matrimonio y su nueva etapa como madre, sino también de un intento de atentado que marcó su vida.

Natalia Segura revela que expareja mandó atentar contra ella

En medio de la entrevista, Natalia Segura respondió a una pregunta sobre si había vivido alguna situación de violencia cuando era joven. La modelo recordó que, durante una relación pasada, fue víctima de un intento de asesinato en Cali, mientras trabajaba en un puesto de comida.

"Esa persona tuvo una relación en paralelo estando conmigo, no era tan tranquila y años después mandó atentar contra mi vida. Eso fue en el centro de Cali, yo tenía mi puesto de comidas... Se acerca un carro con una persona, me pregunta '¿usted es Natalia Segura?', y me dicen que me cuide porque algo me puede pasar", relató conmovida.

Segura contó que, poco después de esa advertencia, sufrió un ataque armado que la dejó con graves secuelas físicas. La influencer recordó que el hecho la llevó al límite y que por un tiempo perdió la movilidad de sus piernas.

"Después de eso atentaron contra mi vida y me metieron dos impactos de bala. Hice un flashback de la advertencia, me cayeron dos impactos. Pensé que me iba a morir, había quedado sin la movilidad de mis piernas. Después de eso siguió uno de los procesos más difíciles de mi vida, capaz que también una segunda oportunidad. A veces no quiero contar esta historia como algo triste, sino al contrario", explicó.

Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron a su hijo Lucca con lujosa fiesta

Ignacio Baladán y la influencer colombiana Natalia Segura sorprendieron a sus seguidores al organizar una gran fiesta en Lima para presentar a su hijo Lucca, de cinco meses, a sus amigos más cercanos. La pareja llegó al Perú con el pequeño para compartir este momento especial con familiares, amigos y figuras del entretenimiento local.

A través de sus historias de Instagram, Baladán y Segura mostraron los preparativos de la celebración. Natalia lució un sofisticado vestido celeste, mientras que Ignacio y su hijo vistieron conjuntos coordinados en blanco y marrón. La influencer agradeció a su esposo por organizar el evento, que resultó ser de su total agrado.

Entre los asistentes figuraron destacados rostros de la televisión peruana y exintegrantes del reality 'Esto es Guerra'. Said Palao, Alejandra Baigorria con su hija, Patricio Parodi, María Pía Copello con Catalina, Angie Arizaga, Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y Mario Irivarren acompañaron a la pareja en la ocasión. Onelia Molina también estuvo presente.

En conclusión, la historia de Natalia Segura muestra la fortaleza con la que superó uno de los momentos más dolorosos de su vida. La influencer transformó el atentado en un aprendizaje y asegura que fue una segunda oportunidad. Hoy, disfruta de la maternidad y de su relación con Ignacio Baladán.