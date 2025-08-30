Janet Barboza se pronuncia tras anuncio de Jean Paul Strauss sobre el fin de su matrimonio: ¿Qué dijo?

El reciente comunicado de Jean Paul Strauss, donde anunció el fin de su matrimonio, terminó generando ruido en la farándula peruana. No solo sorprendió por la confesión de que llevaba casi dos años separado, sino porque la noticia salpicó indirectamente a su expareja Janet Barboza.

En pleno programa de "América Hoy", la conductora no dudó en reaccionar cuando Giselo le sacó el tema en tono de broma. Esto provocó un momento tenso en el set.

Janet Barboza tras comunicado de Jean Paul Strauss sobre su ruptura

La mañana del 29 de agosto en "América Hoy" no estuvo libre de polémica. Todo comenzó cuando Giselo puso sobre la mesa el reciente comunicado de Jean Paul Strauss, donde anunció el fin de su matrimonio. El detalle es que la noticia generó un momento incómodo para su expareja, Janet Barboza, quien no se quedó callada y respondió en vivo.

Mientras Janet tomaba café en pleno programa, Giselo lanzó la bomba: "¿Vio el comunicado de su ex? Está soltero. Cuidado, de repente vuelve", dijo en tono de burla.

La conductora se atoró con el café y rápidamente pidió apoyo a su compañera Valeria Piazza. Le pidió que la defienda. La ex Miss Perú decidió respaldar a Janet.

"Te voy a pedir, Valeria Piazza, que como compañera intervengas y me defiendas porque creo que corresponde", señaló incómoda. Valeria soltó: "Señora se acaba agosto, pero a qué costo. Hemos pasado de todo este mes... Yo no he visto ningún comunicado. No sé por qué lo tienes que sacar acá. Ese comunicado no tiene nada que ver con el contenido de 'América Hoy'", dijo.

Onelia Molina, quien estaba como conductora invitada, también se animó a opinar, tímidamente, sobre las segundas oportunidades. Edson Dávila siguió hincando con el tema. Sin embargo, Janet no dejó pasar la situación y le contestó con firmeza.

"Señora, ¿remember o no remember", preguntó Edson. "No me hagas enojar, de verdad", dijo la popular 'Rulitos'. "A veces es bueno dar otra oportunidad, ¿no me ve?", señaló Onelia. "¿Señora, vuelve o no vuelve?", cuestionó Giselo. "Lo primero que hubieras dicho es que espero le pague, señora, en lugar de hacer tremendo comentario desafortunado, francamente", expresó Janet visiblemente molesta.

La 'Retoquitos' habría hecho referencia a los 25 mil soles que, según ella, aún le debería su expareja Jean Paul Strauss. Con esa última declaración dio por cerrado el tema y rápidamente pasó a comentar otro asunto del programa.

El comunicado de Jean Paul Strauss

La tensión nació por el anuncio que Jean Paul Strauss hizo en redes sociales. El cantante confirmó que puso fin a su matrimonio con Claudia Aguirre, aunque reveló que la separación ocurrió hace casi dos años.

"Hace ya casi dos años tomé la decisión de separarme de mi esposa. No fue una decisión fácil ni algo que yo hubiese querido en mi corazón, pero diferentes circunstancias me llevaron a asumir este camino", escribió en Instagram.

Jean Paul Strauss reveló que está separado de su esposa desde hace casi 2 años. (Instagram)

El intérprete también pidió respeto y consideración para ambos, dejando claro que quiere mantener la calma en este proceso. Además, mencionó a Dios y su deseo de seguir adelante con fe y serenidad.

"Agradezco de todo corazón el respeto y las oraciones, tanto hacia mí como hacia ella y su familia. Mi deseo sigue siendo vivir en paz, con gratitud y la convicción de que el Señor tiene planes de bien para todos nosotros", concluyó.

En conclusión, el comunicado del Jean Paul Strauss no pasó aparentemente desapercibido en el set de "América Hoy". El tema fue usado en tono de broma hacia Janet Barboza, algo que no le cayó nada bien. Con su respuesta clara y directa, Janet dejó en evidencia que no piensa prestarse al juego y menos revivir episodios de su pasado sentimental.