Janet Barboza destruye a Leslie Shaw por sus shows de cumbia: "Sola no llena ni cinco gatos"

¡Fuego en la farándula! Janet Barboza volvió a generar polémica en "América Hoy" al lanzar durísimas críticas contra Leslie Shaw, asegurando que en la cumbia la cantante "no pasa nada". Además, afirmó que la rubia sola no es capaz de llenar un local.

Janet Barboza arremete contra Leslie Shaw por sus conciertos

Janet Barboza no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Leslie Shaw durante la última edición de "América Hoy". Según la popular 'Rulitos', la cantante no convence en la cumbia y mucho menos logra llenar un local por sí sola.

Mientras se debatía sobre la presencia de Leslie Shaw en los conciertos de cumbia, Janet tomó la palabra. La conductora dijo lo que muchos consideraron un misil contra la rubia.

"La voz de Leslie Shaw no es para este género, le va a lo urbano. Creo yo que Leslie Shaw sí lo hace bien, el bochinche, sabe marquetearse. El talento de Leslie Shaw es saber marquetearse, sabe hacer buenos convenios, es buena negociante. Se junta con agrupaciones como Armonía 10 para que tenga eventos", comentó la conductora.

Sin embargo, lo más fuerte vino después, cuando aseguró que los contratantes no repiten la experiencia con ella. Janet

"Pero un distrito, una región que esté de aniversario y que haya contratado una vez a Leslie Shaw, no la vuelve a contratar porque no llena, no jala, no cumple, no llega", soltó sin rodeos.

En medio de la polémica, Edson Dávila, más conocido como Giselo, le preguntó con picardía si estaba diciendo que Leslie no podía llenar un lugar sola. Janet Barboza fulminó con su respuesta a la polémica artista.

"¿O sea sola, me está diciendo usted, no llena?", preguntó Edson. La respuesta de Janet fue aún más lapidaria: "Claro, por eso Leslie Shaw es buena, yo la reconozco que es una gran negociante. Leslie Shaw sola no llena ni cinco gatos", afirmó, generando sorpresa en el set.

Para Janet, más que sumar al género de la cumbia, Leslie se beneficia de compartir escenario con grupos ya posicionados. De esta manera, la conductora resaltó que estos son los que garantizan que haya público.

¿Janet le respondió a Leslie el ataque a "América Hoy"?

El creador de contenido Ric La Torre también opinó sobre el cruce. Aseguró que la situación no es casualidad, pues cuando se dio la polémica de "América Hoy", la cantante arremetió contra el programa y sus conductoras.

"Yo creo que se han agarrado con Leslie porque cuando hace unos días supuestamente 'América Hoy' se largaba de la tele, Leslie salió en contra de 'América Hoy' a decir que jamás iría a ese programa y a burlarse de las conductoras. Y creo que en este caso mandaron a la persona adecuada para lanzar barro, o sea a Janet", explicó en TikTok.

Además, Ric advirtió que el enfrentamiento puede escalar aún más si la cantante decide responder. Resaltó que Leslie Shaw no se quedaría callada y si se une a Magaly Medina, a quien tampoco le agrada Janet, la situación sería interesante.

"Dios mío, yo estoy seguro que Leslie le va a responder y si se junta con Magaly, que también tiene bronca a Janet, peor va a ser. Así que yo quiero que le responda", señaló.

En conclusión, el comentario de Janet Barboza ha puesto en la mira a Leslie Shaw, quien hasta el momento no se ha pronunciado. Sin embargo, los fans esperan su reacción, ya que la rubia nunca se queda callada cuando la atacan. Por ahora, la pelea entre ambas sigue encendiendo las redes y promete dar mucho más de qué hablar en los próximos días.