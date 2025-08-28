RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Como si nada pasó!

Magaly tilda a María Fe como la 'incondicional del año' tras posar con Josimar: "Jamás la entenderé"

Tras ver a María Fe Saldaña nuevamente con Josimar luciendo juntos, Magaly Medina no dudó en criticarla y llamar la 'incondicional del año' tras aparente infidelidad.

Magaly tilda a María Fe como la 'incondicional del año' tras posar con Josimar
Magaly tilda a María Fe como la 'incondicional del año' tras posar con Josimar (Composición Karibeña)
28/08/2025

Hace unas semanas, Josimar fue ampayado con una joven venezolana en España donde aparentemente se habría verificado que le fue infiel a María Fe Saldaña. Cuando se creyó que la joven no perdonaría al cantante de salsa, Magaly los ve nuevamente juntos y no duda en criticarla. 

María Fe Saldaña es la incondicional del año, según Magaly

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión comentó sobre las recientes imágenes donde se ve a Josimar con María Fe Saldaña luciendo como una pareja sentimental. Esto ocasionó que la 'urraca' le ponga el sobrenombre de 'la incondicional del año' a la joven madre. 

"Esta vez, la incondicional del año, indudablemente, se la lleva limpia, sin competidoras. Porque yo creo que más incondicional que ella, no hay. Migaj*ra del año. Ya no nos asombra ver a María Fe con Josimar, juntos como si nada hubiera pasado", señaló Magaly

Después, la conductora de televisión comentó que hubo varias pruebas que demostrarían que el salsero sí engañó a su actual pareja y madre de dos de sus hijos con la joven venezolana, mientras estaba de gira. Por ello, cuestiona las acciones de Saldaña. 

"Feliz de la vida, después que ella viera las imágenes, que sacáramos extractos de conversaciones que verificara que realmente Josimar le puso los cachos. Esta vez hubo pruebas, ¿Qué ya más quería?", agregó. 

Nicola Porcella recuerda cuando Gisela Valcárcel le cerró las puertas del canal: "Hoy no la necesito"
Lee también

Nicola Porcella recuerda cuando Gisela Valcárcel le cerró las puertas del canal: "Hoy no la necesito"

@josepastord Esto le dijo!!!😨🔥💥🚨Ig:josepastord💥 #josimarysuyambu #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

No la entiende

Incluso, Magaly Medina aconseja a María Fe Saldaña que se moleste por más tiempo con el artista de salsa, ya que aparentemente se lo merecía. Además, comenta que no comprende ni podrá comprender por qué siempre regresa con él o lo perdona, a pesar de haberle fallado en varias ocasiones durante los pocos años que están juntos. 

"Esta vez por lo menos oféndete 3 días, por lo menos oféndete un mes. Mándalo a dormir a un hotel, bótalo a la calle, sácale sus cosas, que por lo menos sienta tu indignación. No puede ser que tan rápidamente se te pase una cólera, una rabia, una ofensa. Yo no entiendo a las incondicionales y jamás las entenderé", compartió al final. 

Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagoniza especial encuentro con su madre tras liberación: "Ven hijito"
Lee también

Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagoniza especial encuentro con su madre tras liberación: "Ven hijito"

De esta manera, Magaly sigue criticando a María Fe Saldaña por siempre perdonar todo lo que Josimar le ha mentido en múltiples ocasiones, todo aparentemente por una dependencia económica. Aún así, la 'urraca' cree que aún puede separarse para poder darse un lugar y trabajar para sus pequeños, y no depender del cantante.

Temas relacionados incondicional del año jamás la entenderé Josimar Magaly María Fe Saldaña

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"

últimas noticias
Karibeña