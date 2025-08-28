Magaly tilda a María Fe como la 'incondicional del año' tras posar con Josimar: "Jamás la entenderé"

Hace unas semanas, Josimar fue ampayado con una joven venezolana en España donde aparentemente se habría verificado que le fue infiel a María Fe Saldaña. Cuando se creyó que la joven no perdonaría al cantante de salsa, Magaly los ve nuevamente juntos y no duda en criticarla.

María Fe Saldaña es la incondicional del año, según Magaly

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión comentó sobre las recientes imágenes donde se ve a Josimar con María Fe Saldaña luciendo como una pareja sentimental. Esto ocasionó que la 'urraca' le ponga el sobrenombre de 'la incondicional del año' a la joven madre.

"Esta vez, la incondicional del año, indudablemente, se la lleva limpia, sin competidoras. Porque yo creo que más incondicional que ella, no hay. Migaj*ra del año. Ya no nos asombra ver a María Fe con Josimar, juntos como si nada hubiera pasado", señaló Magaly.

Después, la conductora de televisión comentó que hubo varias pruebas que demostrarían que el salsero sí engañó a su actual pareja y madre de dos de sus hijos con la joven venezolana, mientras estaba de gira. Por ello, cuestiona las acciones de Saldaña.

"Feliz de la vida, después que ella viera las imágenes, que sacáramos extractos de conversaciones que verificara que realmente Josimar le puso los cachos. Esta vez hubo pruebas, ¿Qué ya más quería?", agregó.

No la entiende

Incluso, Magaly Medina aconseja a María Fe Saldaña que se moleste por más tiempo con el artista de salsa, ya que aparentemente se lo merecía. Además, comenta que no comprende ni podrá comprender por qué siempre regresa con él o lo perdona, a pesar de haberle fallado en varias ocasiones durante los pocos años que están juntos.

"Esta vez por lo menos oféndete 3 días, por lo menos oféndete un mes. Mándalo a dormir a un hotel, bótalo a la calle, sácale sus cosas, que por lo menos sienta tu indignación. No puede ser que tan rápidamente se te pase una cólera, una rabia, una ofensa. Yo no entiendo a las incondicionales y jamás las entenderé", compartió al final.

De esta manera, Magaly sigue criticando a María Fe Saldaña por siempre perdonar todo lo que Josimar le ha mentido en múltiples ocasiones, todo aparentemente por una dependencia económica. Aún así, la 'urraca' cree que aún puede separarse para poder darse un lugar y trabajar para sus pequeños, y no depender del cantante.