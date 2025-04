Janet Barboza sobre Onelia Molina y Mario Irivarren: "Ya habrían terminado la relación"

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina ha llegado a su fin, según lo anunciado por la presentadora de "América Hoy", Janet Barboza. La noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de ambos, ya que la ruptura está vinculada a una controversia que involucra a la exnovia de Mario, Vania Bludau. La separación se habría producido tras un video polémico en el que el integrante de "Esto es guerra" y la empresaria de Gamarra coordinaban un encuentro entre el modelo y su expareja.

Barboza confirmó la ruptura, a pesar de las declaraciones de Onelia Molina, quien había afirmado que solo necesitaba un 'tiempo'. Sin embargo, la situación parece indicar que la pareja ha terminado de manera definitiva. Esta separación ha dejado a los seguidores de ambos personajes en estado de shock, dado que la relación parecía estar en un buen momento hasta que la situación con Vania Bludau salió a la luz.

En la emisión del miércoles 30 de abril de "América Hoy", Janet Barboza sorprendió a sus compañeros Ethel Pozo, Valeria Piazza y 'Giselo' al revelar que Onelia Molina y Mario Irivarren habrían puesto fin a su relación.

La declaración que dijo Janet generó un revuelo entre los conductores, quienes no ocultaron su asombro ante la revelación.

Barboza insinuó que en las próximas horas, Onelia Molina podría hacer oficial el término de su relación con Mario Irivarren.

Es importante señalar que, hasta el momento, Onelia Molina no ha confirmado la ruptura con Mario Irivarren, limitándose a mencionar que están atravesando una crisis en su relación.

"Me siento muy mal, no quiero que mi familia me vea así. No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar", declaró en 'Esto es guerra'.