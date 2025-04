Tula Rodríguez y Vania Bludau bromean tras polémica con Mario Irivarren: "Me acaban de llamar"

Luego del revuelo que causó un video viral de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en el que se involucró a Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina, la modelo y exchica reality reapareció en redes sociales con una actitud con un toque de humor. Lejos de alimentar la polémica, Vania optó por tomar la situación con ligereza y mostró que no se deja afectar por los rumores.

Durante la más reciente edición de 'El Gran Chef Famosos', Tula Rodríguez, compañera de Vania en el reality, decidió bromear sobre la comentada situación. A través de un video de TikTok, le lanzó una pregunta que hizo reír a más de uno:

"Vania, amiga, una pregunta, ¿ya te llamaron?". De inmediato, aclaró con picardía que se refería a la grabación del programa: "No, te estoy preguntando si te han llamado para la grabación". Vania respondió con una sonrisa y sin perder la calma: "Sí, sí, vamos a grabar. Me acaban de llamar", dejando ver que no se toma la situación con dramatismo