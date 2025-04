Madre de Alejandra Baigorria envió un mensaje a Thamara antes de la agresión: "Juntas hasta el fin"

Las imágenes donde se ve que la jovencita Thamara Medina agrede a su madre Verónica Alcalá en la boda de su hermana Alejandra Baigorria, ha causado revuelo en los medios. Ante esto, se ha evidenciado que la madre de la empresaria le había enviado un cariñoso mensaje a Thamara en redes sociales.

Casi al final de la boda de Alejandra Baigorria, su madre Verónica Alcalá fue agredida físicamente por su otra hija Thamara Medina. En las imágenes se puede ver cómo la joven le grita fuertemente, mientras los invitados tratan de separarlas. Momentos después, sale corriendo a tirarle un cachetada y una patada a su progenitora.

Muchos han cuestionado duramente las acciones de la joven Thamara hacia su madre y lo que llamó aún más la atención, es que en redes sociales se mostraban unidas. Un mensaje publicado en la red social de Verónica Alcalá se puede ver como compartió fotografías de ambas juntas con una cariñosa dedicatoria.

"Te amo Thamara, te quiero mucho. Sé que no estamos muy juntas, pero te prometo que voy por ti. Nos vamos por más tú y yo juntas hasta el fin porque tú sabes realmente lo que vale mi corazón, te amo hija" , expresó en sus redes sociales.

La respuesta de Thamara reflejó un fuerte resentimiento hacia su progenitora, justificando sus actos al referirse a experiencias personales del pasado. En su mensaje, dejó entrever que lo ocurrido con Verónica fue parte de un conflicto mucho más profundo, sugiriendo que solo su entorno conoce la verdadera magnitud de lo vivido en su hogar.

"Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mi y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mi y toda la gente solo sabe el infierno que a mi me ha hecho pasar. Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe lo que ha pasado", es el mensaje que Rodrigo leyó, indicando que es la respuesta de Thamara ante la polémica.