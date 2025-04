Onelia Molina habría mandado indirecta a Mario Irivarren: "Eres el hombre más maldito que conocí"

Tras la polémica de Mario Irivarren de querer 'cerrar ciclos' con su expareja Vania Bludau cuando estaba con Onelia Molina, causó gran controversia. Ante ello, la joven odontóloga sorprendió con una indirecta a través de las redes sociales.

¡Manda tremenda indirecta!

La joven Onelia Molina trabaja como chica reality en 'Esto es Guerra', pero también es odontóloga en Odontoz Prime. Fue a través de las redes sociales de esta clínica donde aparece en un video realizando humor sobre la situación que viene pasando. Es así como habría decidido en mandar una tremenda indirecta a Mario Irivarren tras sus acciones en la boda de Alejandra Baigorria con su ex Vania Bludau.

Primero comienza con el mensaje: "Cuando te toca atender a tu ex". En el video, Onelia dice: "Te voy hacer unos ligeros golpecitos en tu diente, eso se llama prueba de percusión ¿si?", y después, hace el gesto de una cachetada para pasar hacia el clip de una novela donde se escucha decir: "Porque eres el hombre más maldito que he conocido en mi vida".

De inmediato, estas imágenes se ha compartido rápidamente en las redes sociales donde muchos han tomado como una indirecta a Mario Irivarren. Ya que se estaría rumoreando que la pareja habría terminado porque como lo mencionó Onelia, estarían pasando por un mal momento.

Onelia aceptó las disculpas de Mario

Este video de Mario Irivarren hablando de Vania Bludau ha causado un gran problema en la relación que mantiene con Onelia Molina. El chico reality ya dio una disculpa en TV nacional y se excusó con el alcohol tras cometer esas acciones que hirieron a su actual pareja.

Por su parte, la joven aceptó las disculpas de la 'calavera coqueta', pero aún no se habrían reconciliado y se mantiene firme de que no estarían bien. Incluso, se vio que ya no estaría pasando las noches en la casa del chico reality.

"Yo creo que todas las personas somos humanas. Nos equivocamos, pero también hay consecuencias. Pero todas las personas que tengan la intención de pedir disculpas, yo las acepto", expresó.

Al parecer, Onelia Molina estaría pensando mucho si retomará su relación con Mario Irivarren tras ver el video viral en redes sociales de querer comunicarse con su ex Vania Bludau. Por el momento, decidió mandarle un posible indirecta y que lo trataría con una expareja, avivando más los rumores de separación tras dos años de noviazgo.