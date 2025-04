¿Y su hermana? Alejandra Baigorria publica fotos de su boda sin Thamara: "Rodeada de las personas que amo"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el 26 de abril, fue uno de los eventos más comentados, pero una inesperada pelea entre su madre, Verónica Alcalá y su hermana Thamara Medina generó sorpresa. La empresaria reapareció con una emotiva publicación donde llamó la atención la ausencia de su hermana tras la polémica.

En un emotivo post en redes sociales, Alejandra Baigorria compartió una serie de fotos con su familia, pero la ausencia de su media hermana, Thamara Gómez, fue evidente. Aunque Thamara estuvo presente en la boda, su imagen no aparece en las fotos compartido por la novia. Alejandra mostró en sus imágenes a su padre, Sergio Baigorria, su hermano, su madre, Verónica Alcalá, y su abuela.

A pesar del momento mágico y la felicidad de la boda, la empresaria destacó que los más cercanos a ella fueron parte de esas fotos. Además, en su publicación, agradeció a todos los presentes, resaltando lo inolvidable que fue esa jornada.

"Reía, lloraba, respiraba profundo... no podía creer que el gran día había llegado. Gracias a mi familia y amigos por acompañarme con tanto amor, por abrazarme, por calmar mis nervios y por ser parte de este capítulo tan importante para mí", agregó.

A esta publicación se suma las declaraciones de los conductores de 'Amor y Fuego', que revelaron que Alejandra Baigorria, no tenía el conocimiento de la agresión que realizó su hermana Thamara hacia su madre Verónica Alcalá y que habría sido cubierto por sus familiares. Ahora, se habría enterado y tomó la decisión de dejarla de seguir en las redes sociales.

"Son muestras que pueden ser superficiales o frívolas, pero por lo pronto ya ha dejado de seguir a la hermana. Ella (Alejandra) no estaba enterada de lo que había ocurrido para no arruinarle el momento, los familiares habían decidido ocultarle esa información. Era 'si nadie se entera, no lo digas y si trasciende, ya veremos qué pasa'", comentó Rodrigo González.