Gisela Valcárcel se pronuncia tras sufrir desplante en América TV: "Todos merecemos respeto"

Gisela Valcárcel no se quedó callada y, luego de ser impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión, donde tenía pensado presentarse en el programa América Hoy, la empresaria se pronunció al respecto a través de redes sociales y agradeció el apoyo de los medios de comunicación y otras figuras televisivas.

Gisela rompe su silencio, otro desplante en América TV

La popular "Señito" pasó un incómodo momento en la mañana de hoy al llegar al canal ubicado en Santa Beatriz, debido a que un alto mando había dado la orden expresa de que no la dejen ingresar, por motivos que la propia conductora explicó a través de una transmisión en vivo.

Posteriormente, algunas figuras como Magaly Medina se solidarizaron con Gisela, mientras que otros se burlaron de lo sucedido e incluso realizaron parodias en redes sociales. Sin embargo, la "Señito" se mostró más fuerte que nunca y lanzó un contundente mensaje a través de Instagram.

"Un día que empecé con la ilusión de estar en el set de América Hoy, pero la vida me tenía sorpresas, como pueden ver en mi publicación de hoy", escribió Gisela en una historia de Instagram, junto a una fotografía donde es entrevistada por una multitud de periodistas.

En esa misma línea, indicó que ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y otros amigos que tiene en los medios de comunicación. Además, resaltó que todas las personas merecen respeto, independientemente del género, y afirmó que se sintió maltratada.

"Rescato el apoyo que estoy recibiendo. Se trata de un CEO que se equivoca y maltrata, pero también se trata de hacernos respetar : seas hombre, mujer, aquí no importa el género, todos merecemos respeto. Muchas gracias, prensa", concluyó Gisela, insertando dos emojis y la bandera del Perú.

Gisela se pronuncia tras desplante en América TV

Magaly apoy a Gisela Valcárcel

La periodista de ATV fue entrevistada por Infobae tras el escándalo que se armó entre Gisela y América TV la mañana de hoy. Magaly indicó que la 'Señito' es una figura muy entrañable y que se ha ganado el cariño y respeto del público, por lo que no merecía ser tratada de esa manera, debido a la amplia trayectoria que tiene, además de mantener un programa en el canal.

"A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela. Nos guste o no, tiene una carrera y un público que la sigue, eso es indudable. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión", indicó.

Es así que, el incidente entre Gisela Valcárcel y América TV ha generado gran controversia en la farándula local. Mientras unos muestran solidaridad con la conductora, otros critican lo ocurrido. Lo cierto es que la "Señito" reafirmó su fortaleza y exigió respeto frente a la situación