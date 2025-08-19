¡Atención, Blanca! 'Loco' Vargas fue captado con amigos y misteriosas mujeres hasta la madrugada

¡Atenta, Blanca Rodríguez! Juan Manuel 'Loco' Vargas fue captado en Miraflores, disfrutando de unas cervezas con su amigo Paolo Maldonado, y otros amigos. Lo que más llamó la atención fueron las misteriosas mujeres jóvenes que llegaron a la reunión.

Captan al 'Loco' Vargas en Miraflores con amigos y chicas

El matrimonio de Juan Manuel 'Loco' Vargas vuelve a dar de qué hablar. El exfutbolista fue visto el último jueves en Miraflores disfrutando de unas cervezas con su inseparable amigo Paolo Maldonado, algunos familiares y unas jóvenes. Aunque él asegura que solo estaba mirando el partido, las imágenes muestran otra historia.

El encuentro nocturno. Con cerveza en mano y sonrisa de oreja a oreja, Vargas llegó acompañado de Maldonado y un grupo de amigos. No pasó mucho para que se sumara una misteriosa chica con un abrigo tan llamativo que fue comparado con el de la Tigresa del Oriente por el programa "Magaly TV La Firme". Más tarde, se sumaron dos chicas más.

Según el reportaje, la reunión se prolongó hasta las 3 de la mañana. Maldonado se retiró primero, dejando al 'Loco' en el local. Minutos después, Vargas salió tambaleando junto a una mujer de polo azul, que también conversó con la mujer del abrigo. Justo cuando llegó el taxi del exfutbolista, la joven del abrigo caminó rápido hacia los carros, y como arte de magia, 'desapareció' del lugar, levantando sospechas.

Magaly mete su cuchara y opina de lo sucedido

La que no se quedó callada fue Magaly Medina, quien lanzó un fuerte comentario al ver las imágenes del 'Loco' Vargas.

"A mí lo que me parece extraño es ver a Loco Vargas que ha demostrado que su matrimonio está súper bien con Blanca, que después de tantos problemas, se reúna en un lugar no solo con amigos, sino con amigas. Siendo un hombre casado, creo que nunca se deben dar esas opciones de malos entendidos", comentó la "Urraca".

Y fue más dura al calificar la situación como posible humillación pública para la esposa de Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez.

"No expones a la humillación pública a tu mujer, a la que ya una vez irrespetaste, mientras entras a una reunión con amigas. Los respetos tienen que ser muy evidentes en cualquier relación", sentenció.

Viejas amistades, viejos recuerdos. Magaly también aprovechó para recordar el pasado de Paolo Maldonado, inseparable amigo del 'Loco'.

"Ese Paolo Maldonado no era una ficha también a la que ampayamos siempre hace muchos años cuando jugaba al fútbol?", ironizó la conductora, antes de presentar la nota, dejando entrever que la dupla no pasa desapercibida cuando de juergas se trata.

¿Qué dirá Blanca? Aunque las cámaras no mostraron a Vargas irse con alguna mujer, las imágenes bastaron para encender las alarmas. No es la primera vez que el exseleccionado peruano se ve envuelto en este tipo de situaciones.

En más de una ocasión, su matrimonio con Blanca Rodríguez ha tenido que enfrentar rumores de infidelidad y escándalos por sus salidas nocturnas. Por eso, la pregunta del momento es clara: ¿cómo reaccionará Blanca tras este nuevo video?

El 'Loco' Vargas vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Y aunque él insiste en que solo se trató de un partido con amigos, los videos dejan abierta la polémica. Una vez más, su vida nocturna lo pone en la vitrina pública y a Blanca Rodríguez en una incómoda posición.