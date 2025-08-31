Ignacio Baladán y Natalia Segura revelan porque aún no se casan por religioso: "Llegó la gran noticia"

Ignacio Baladán y la influencer Natalia Segura, conocida en redes como La Segura, sorprendieron al reaparecer en el programa "Esta Noche" para hablar de su relación y de sus planes de boda. Aunque ya se unieron por civil a finales del año pasado, ambos explicaron que todavía no han dado el paso al matrimonio religioso.

¿Qué pasará con la boda de Natalia e Ignacio?

La pareja confesó que desde hace tiempo sueñan con ingresar a la iglesia, pero decidieron postergar la ceremonia hasta que su bebé crezca un poco más. El pequeño Lucca, nacido meses atrás, se ha convertido en el centro de sus vidas y es quien ha motivado que esperen para organizar la celebración.

Entre los detalles que compartieron, contaron que inicialmente pensaban casarse en junio. Sin embargo, el embarazo cambió completamente sus planes. Natalia expresó que no quería casarse en estado de gestación, por lo que tomaron la decisión conjunta de aplazar la ceremonia hasta un momento en que los tres puedan disfrutarla.

"De hecho nos casábamos en junio y bueno Lucca nos dijo: 'No va a pasar como piensan'. Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito", indicó.

La ilusión de ambos es que su hijo sea parte especial de este día. De hecho, esperan que el pequeño pueda caminar para cumplir el rol de pajecito en la boda religiosa. Para ellos, este detalle es fundamental, ya que lo consideran un símbolo de unión familiar y de amor compartido.

Además de hablar de su matrimonio, Ignacio y Natalia aprovecharon la visita al programa para presentar por primera vez en televisión a su hijo Lucca. El niño apareció en brazos de sus padres y enterneció al público. Previamente, ya lo habían dado a conocer en una reunión privada junto a amigos cercanos y compañeros de realities.

Ignacio habla sobre su rol como padre

El repostero concedió una entrevista a un conocido diario local, en la que confesó que ser padre le ha cambiado la vida completamente y que está disfrutando su rol de padre primerizo, algo que nunca había imaginado. Además, hizo énfasis en que el cuidado del bebé debe ser compartido con su esposa, para que todo sea equitativo.

"Claro que estoy disfrutando mi faceta como padre, estoy al pendiente de mi pequeño Lucca, cumpliendo mi rol como debe ser y compartiendo las tareas con mi esposa, pues también tiene que descansar", dijo en entrevista para Trome.

Es así que, Ignacio Baladán y Natalia Segura han decidido priorizar la crianza de su hijo Lucca antes de dar el esperado "sí" en la iglesia. Su boda religiosa se realizará cuando el pequeño pueda caminar, marcando un momento especial de unión familiar y amor.