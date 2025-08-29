'Prima' de Josimar anuncia embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Ya sabemos de quién es"

¡Bombazo en la farándula! Verónica González, la llamada 'prima' de Josimar, sorprendió a todos al anunciar que está embarazada. La joven compartió la noticia en redes sociales y dejó más de una indirecta que apuntaría directamente al salsero como el posible padre de su bebé.

'Prima' de Josimar revela que está embarazada ¿del salsero?

Verónica González, la conocida 'prima' de Josimar, volvió a encender la polémica al anunciar públicamente que está en la dulce espera. La joven no solo compartió una prueba positiva en sus redes sociales, sino que también dejó entrever que el padre del bebé podría ser nada menos que el salsero.

La revelación en redes sociales. A través de Instagram, Verónica mostró una prueba de embarazo con resultado positivo y acompañó la publicación con una canción del propio Josimar, lo que muchos interpretaron como una indirecta clarísima.

Como si fuera poco, lanzó otra frase que dejó a todos con la boca abierta: "La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesito que nadie me mantenga", escribió en sus historias.

En el programa "América Hoy", Janet Barboza confirmó que Verónica les había dicho que estaba en la dulce espera. La producción logró comunicarse con ella vía telefónica, donde la venezolana no dudó en ratificarlo.

"(La verdad que felicitarte) Muchas gracias, mi reina. (Todo indica que estás en la dulce espera) Sí, correcto. (...) Ya sabemos de quién es el niño, según el personaje. Así que ya no quiero tocar el tema hasta que no hable con él", afirmó Verónica, en clara referencia al salsero.

Cuando la reportera le comentó que, por la canción que había compartido, todo indicaba que el padre era Josimar, ella se limitó a responder que ya hablará con el artista. Lo que más sorprendió fue que, según la propia Verónica, Josimar no se ha comunicado con ella desde que reveló la noticia.

"(Por la canción que has compartido todo indicaría que el papá es Josimar) Ya hablaré con él en su momento", comentó. "(¿Vas a comunicarte con él?) No me ha escrito, pero ya hablaremos. Obviamente tenemos que hablar", dijo en la entrevista.

La joven aseguró que, tarde o temprano, tendrá que sentarse a conversar con él para aclarar lo que está pasando.

¿Y qué pasa con María Fe Saldaña?

La noticia llega justo cuando Josimar parecía haber retomado su relación con María Fe Saldaña. De hecho, hace pocos se mostraron juntos en un estadio alentando al arquero Pedro Gallese, lo que dio a entender que habían dejado atrás el escándalo.

Al respecto, Verónica fue tajante: "(Esta noticia viene en medio de una reconciliación de Josimar con María Fe) Ah no lo he visto, eso no lo he visto. Porque él me tiene bloqueada", comentó, dejando en claro que ya no sigue de cerca lo que hace el salsero.

En conclusión, el anuncio de la 'prima' de Josimar ha sacudido otra vez el ambiente de la farándula. Mientras el cantante parecía disfrutar de su reconciliación con María Fe, Verónica Gonzáles asegura estar esperando un hijo y que "ya se sabe de quién es". Ahora la gran pregunta es: ¿se pronunciará Josimar sobre este embarazo o preferirá seguir en silencio?