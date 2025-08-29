'Prima' de Josimar arremete contra el salsero y María Fe Saldaña tras presunta reconciliación: "Descarados"

El drama en la vida de Josimar vuelve a encender las redes. Luego del recordado escándalo con su famosa 'prima', el salsero reapareció sonriente al lado de María Fe Saldaña, dejando claro que su relación sigue en pie. Sin embargo, las imágenes no pasaron desapercibidas y la venezolana Verónica Gonzáles, quien asegura haber tenido estado con el cantante, salió al frente con duras palabras contra la pareja.

La novela de Josimar sigue dando de qué hablar. Después del escándalo con su famosa 'prima' en Europa, el salsero y María Fe Saldaña reaparecieron juntitos en redes sociales, dejando claro que siguen firmes. Pero la venezolana Verónica Gonzáles no se quedó callada y los calificó de "descarados".

El programa "La Noche Habla" buscó la palabra de Verónica Gonzáles, la mujer que aseguró haber tenido algo con Josimar. Ella respondió con todo.

"La verdad que no me sorprende porque ella ya sabía lo que le estaba haciendo. Era muy obvios. Unos descarados son ellos que por ganar números y tener un poquito más de fama. Se aprovechan de eso y se aprovechan de las personas", señaló sin filtros.

Pero la venezolana fue más allá y hasta se burló de María Fe Saldaña por aparentemente perdonar una infidelidad. Resaltó que la madre de los hijos de Josimar no es feliz.

"Pero es que ella no es feliz igual, porque igual (él) se acostó conmigo", dijo la 'prima' de Josimar en clara referencia a la llamada que tuvo con María Fe, donde le aseguraba que ya no volvería con él.

Josimar y María Fe, juntos como si nada

Las imágenes a las que hacia referencia Verónica Gonzáles eran de un video publicado por el salsero. Josimar decidió mostrar en sus historias que todo marcha bien con la madre de sus hijos. Ambos asistieron al estadio del Orlando City, equipo donde juega el arquero Pedro Gallese, y se dejaron ver felices.

"Hola familia", dijo el salsero mientras se grababa junto a María Fe y un grupo de amigos. Luego, filmando a Gallese, añadió: "Vamos mi causa, hoy ganamos csm".

En otra grabación se le ve sonriente con María Fe, como si la polémica nunca hubiera ocurrido. Para muchos, esta aparición es la mejor prueba de que siguen juntos y más firmes que nunca.

¿Silencio estratégico? Aunque el escándalo fue grande, María Fe optó por el silencio. Lo único que se filtró fue la llamada que habría tenido con Verónica Gonzáles.

La madre de los hijos de Josimar no ha dado declaraciones a medios de espectáculos, pero su presencia junto al salsero habla por sí sola. Por ahora, Josimar prefiere seguir con su vida y sus presentaciones, mostrando momentos familiares en redes y sin responder directamente a los ataques.

En conclusión, la historia entre Josimar, María Fe y la 'prima' sigue generando titulares. Mientras ellos se muestran unidos y sonrientes en público, la venezolana continúa lanzando explosivas declaraciones. Lo cierto es que, pese a los rumores y las críticas, el salsero y su pareja demuestran que siguen apostando por su relación.