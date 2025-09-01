Flavia López fue coronada como la nueva Miss Grand Perú 2025 y nos representará en Tailandia

El Teatro Segura se iluminó este domingo con la gran noche de la belleza peruana. Flavia López, representante de Lima Centro, se llevó la corona de Miss Grand Perú 2025, sucediendo en el reinado a Arlette Rujel. Con este triunfo, la joven modelo asumirá la misión de portar la banda nacional en el certamen internacional que se realizará el próximo 18 de octubre en Tailandia.

Vanessa López, la nueva Miss Grand 2025

La gala inició con la imponente presentación de las 17 candidatas, quienes desfilaron frente a un jurado presidido por Jessica Newton, directora del Miss Perú, e integrado por destacadas exreinas del Miss Grand Perú: Maricielo Gamarra (2020), Andrea Moberg (2018), Janet Leyva (2017) y la soberana saliente, Arlette Rujel.

Durante la ceremonia preliminar del miércoles, Flavia López brilló al recibir tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano. En la gala final, volvió a destacarse desde el primer momento, logrando sobresalir en cada ronda frente a las demás candidatas.

Cada finalista compartió un mensaje de inspiración centrado en la paz. Mariana Zabarain destacó que este valor "no es un ideal abstracto, sino una elección diaria que solo puede sostenerse en la justicia y el respeto". Por su parte, Zuliet Seminario invitó a sembrar luz en medio de la violencia, ofreciendo una mirada esperanzadora ante los conflictos que afectan a tantas naciones.

La coronación y el desafío internacional

Con esta victoria, Flavia López se convirtió en la décima peruana en obtener el título de Miss Grand Perú. Ahora, su preparación se intensifica de cara al Miss Grand International 2025, que se celebrará el 18 de octubre en Tailandia. La modelo buscará seguir los pasos de Luciana Fuster en 2023 y María José Lora en 2017, quienes trajeron la corona al país.

La agenda de López incluirá semanas de arduo entrenamiento, sesiones de oratoria, pasarela y acondicionamiento físico. Su objetivo es claro: consolidar la presencia de Perú como potencia en el certamen y demostrar por qué su país es considerado uno de los más fuertes en la competencia internacional.

En conclusión, la coronación de Flavia López no solo marca un triunfo personal, sino también un compromiso con la imagen del Perú en el mundo. Con disciplina y dedicación, la nueva Miss Grand Perú buscará dejar en alto el nombre del país y continuar la tradición de excelencia que caracteriza a las representantes peruanas en los certámenes de belleza internacionales.