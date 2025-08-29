RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡CON 18 AÑOS!

Piero Cari fue convocado de emergencia a la selección peruana para la última fecha de Eliminatorias

El joven talento de Alianza Lima, recibió su primer llamado a la selección peruana absoluta para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Piero Cari fue convocado de último momento a la selección peruana para la fecha de Eliminatorias Sudamericana.
Piero Cari fue convocado de último momento a la selección peruana para la fecha de Eliminatorias Sudamericana. (Composición: La Karibeña)
29/08/2025

La selección peruana sorprendió este viernes 29 de agosto al anunciar la convocatoria de último minuto de Piero Cari para los partidos frente a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El joven volante de Alianza Lima, que acaba de cumplir 18 años, dará un paso importante en su carrera al unirse al plantel dirigido por Óscar Ibáñez.

Piero Cari convocado a la selección peruana con apenas 18 años

Cari, categoría 2007, inició su camino en esta fecha FIFA como sparring de la Bicolor, pero tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos que descartaron una lesión, el técnico Óscar Ibáñez decidió incluirlo en la lista oficial y llevarlo a Montevideo para el duelo frente a Uruguay. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó su llamado en redes sociales, lo que generó entusiasmo entre los hinchas.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del Club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de La Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay", detalló el comunicado difundido en la cuenta de X de la selección.

El llamado de Cari se da en un contexto especial, ya que la selección busca renovar piezas y dar espacio a jóvenes talentos que puedan consolidarse en el camino hacia la Copa del Mundo. Su convocatoria representa también un reconocimiento a la cantera de Alianza Lima, que sigue aportando jugadores a la selección nacional.

Marcos López clasificó a fase de grupos de la Champions League 2025 con el Copenhague
Lee también

Marcos López clasificó a fase de grupos de la Champions League 2025 con el Copenhague

¿Bayern Leverkusen quiere a Piero Cari? 

La convocatoria de Piero Cari llega en un momento clave para su carrera. Si bien no ha tenido la regularidad esperada en los últimos partidos debido a una lesión, su rendimiento durante la temporada 2025 llamó la atención fuera del país. Según información revelada por el exportero Diego Penny, el Bayer Leverkusen de Alemania ya habría puesto sus ojos en el mediocampista peruano.

El interés europeo surge gracias al trabajo de Dieter Schreiber, un peruano que desempeña la función de scout en Sudamérica para el club alemán. Schreiber, quien en su momento pasó por Sporting Cristal antes de emigrar al continente europeo, ha venido siguiendo de cerca a varios talentos peruanos y entre ellos figura Piero Cari.

"Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club", explicó Penny en el programa Al Ángulo. Asimismo, añadió que el acercamiento con el entorno del futbolista ya se estaría gestionando, lo que abre la puerta a un posible salto internacional.

¡Llega afinado! Oliver Sonne anotó gol del triunfo y clasificó al Burnley en la EFL Cup de Inglaterra
Lee también

¡Llega afinado! Oliver Sonne anotó gol del triunfo y clasificó al Burnley en la EFL Cup de Inglaterra

@rkt696

Piero Cari al Bayern Leverkusen según Diego Peny

♬ sonido original - rkt696

En conclusión, la convocatoria de Piero Cari a la selección absoluta y el posible interés del Bayer Leverkusen marcan un punto de inflexión en la carrera del joven volante. A sus 18 años, ya no solo se gana un lugar en los planes de Óscar Ibáñez, sino que también ingresa en el radar del exigente fútbol europeo.

Temas relacionados alianza lima Deportes Eliminatorias Sudamericanas Federación Peruana de Futbol (FPF) Piero Cari Selección peruana

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

Maju Mantilla es captada aparentemente acongojada tras su separación de Gustavo Salcedo

últimas noticias
Karibeña