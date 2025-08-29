Piero Cari fue convocado de emergencia a la selección peruana para la última fecha de Eliminatorias

La selección peruana sorprendió este viernes 29 de agosto al anunciar la convocatoria de último minuto de Piero Cari para los partidos frente a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El joven volante de Alianza Lima, que acaba de cumplir 18 años, dará un paso importante en su carrera al unirse al plantel dirigido por Óscar Ibáñez.

Piero Cari convocado a la selección peruana con apenas 18 años

Cari, categoría 2007, inició su camino en esta fecha FIFA como sparring de la Bicolor, pero tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos que descartaron una lesión, el técnico Óscar Ibáñez decidió incluirlo en la lista oficial y llevarlo a Montevideo para el duelo frente a Uruguay. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó su llamado en redes sociales, lo que generó entusiasmo entre los hinchas.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del Club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de La Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay", detalló el comunicado difundido en la cuenta de X de la selección.

El llamado de Cari se da en un contexto especial, ya que la selección busca renovar piezas y dar espacio a jóvenes talentos que puedan consolidarse en el camino hacia la Copa del Mundo. Su convocatoria representa también un reconocimiento a la cantera de Alianza Lima, que sigue aportando jugadores a la selección nacional.

¿Bayern Leverkusen quiere a Piero Cari?

La convocatoria de Piero Cari llega en un momento clave para su carrera. Si bien no ha tenido la regularidad esperada en los últimos partidos debido a una lesión, su rendimiento durante la temporada 2025 llamó la atención fuera del país. Según información revelada por el exportero Diego Penny, el Bayer Leverkusen de Alemania ya habría puesto sus ojos en el mediocampista peruano.

El interés europeo surge gracias al trabajo de Dieter Schreiber, un peruano que desempeña la función de scout en Sudamérica para el club alemán. Schreiber, quien en su momento pasó por Sporting Cristal antes de emigrar al continente europeo, ha venido siguiendo de cerca a varios talentos peruanos y entre ellos figura Piero Cari.

"Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club", explicó Penny en el programa Al Ángulo. Asimismo, añadió que el acercamiento con el entorno del futbolista ya se estaría gestionando, lo que abre la puerta a un posible salto internacional.

@rkt696 Piero Cari al Bayern Leverkusen según Diego Peny ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, la convocatoria de Piero Cari a la selección absoluta y el posible interés del Bayer Leverkusen marcan un punto de inflexión en la carrera del joven volante. A sus 18 años, ya no solo se gana un lugar en los planes de Óscar Ibáñez, sino que también ingresa en el radar del exigente fútbol europeo.