¡Llega afinado! Oliver Sonne anotó gol del triunfo y clasificó al Burnley en la EFL Cup de Inglaterra

El defensor peruano Oliver Sonne vivió un momento histórico en su carrera al marcar su primer gol en Inglaterra. El lateral apareció en el último minuto del encuentro y aseguró el pase del Burnley a la siguiente ronda de la EFL-Cup, un gol que seguramente reforzará su posición en la mente del técnico Scott Parker, quien esta temporada lo ha utilizado como revulsivo en varios partidos.

Oliver Sonne brilla con su primer gol en Inglaterra

El Burnley recibió al Derby County en el Turf Moor con Sonne como titular. El conjunto local abrió el marcador rápidamente a los cuatro minutos gracias a un tanto de Aaron Ramsey, lo que parecía presagiar un partido tranquilo. Sin embargo, Bobby Clark igualó el juego a los 35 minutos del primer tiempo y la tensión se mantuvo hasta el final.

Fue en el minuto final cuando Oliver Sonne se convirtió en protagonista. El defensor levantó los brazos solicitando el balón a Mike Trésor, quien se lo entregó sin dudar. Con seguridad y sin titubeos ante la salida del portero Josh Vickers, Sonne definió fuerte y abajo, enviando el balón al fondo de la red y asegurando la clasificación del Burnley.

Este gol no solo significó un momento épico para Sonne, sino también una oportunidad de reafirmarse como una pieza clave del equipo en la temporada que recién comienza. Además, esto suma como una motivación para su convocatoria a la Selección Peruana para esta fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

¡GOL DE OLIVER SONNE! ¡EL PERUANO ANOTÓ AL 91' PARA QUE EL BURNLEY PASE A LA SIGUIENTE RONDA DE LA EFL CUP! 🔥🇵🇪



El crecimiento del 'Vikingo' en Inglaterra

Desde su llegada a Burnley a inicios de 2025, Oliver Sonne ha mostrado un proceso de adaptación sólido, aunque no exento de retos. Debutó en la FA Cup frente al Reading, jugando 87 minutos y destacando por su labor defensiva y su capacidad para organizar el juego desde atrás.

Su primer partido en la Championship fue complicado; ingresó desde el banco contra el Sunderland y cometió un penal al minuto 94, el cual fue atajado, salvando el empate 0‑0. Posteriormente, volvió a la titularidad y completó sus primeros 90 minutos frente al Southampton, recibiendo una de las mejores calificaciones del equipo.

A lo largo de la pretemporada y del inicio de la nueva campaña, Sonne ha demostrado su versatilidad como lateral-volante, consolidándose como una pieza fiable para Scott Parker. En los primeros tres partidos de la temporada ya acumula 185 minutos, un gol y cero asistencias, dejando claro que está listo para asumir más protagonismo en la Premier League.

📌Oliver Sonne nació en Dinamarca 🇩🇰

📌Es lateral derecho

📌Su abuela es peruana 🇵🇪

📌Juan Reynoso lo convocó en 2023

📌Llegó a Burnley en enero

📌Hoy convirtió su 1° gol en el club

📌Fue a los 90+1' vs. Derby County y para clasificar a su equipo a la tercera ronda de la EFL Cup pic.twitter.com/cjUhH3b0dG — VSports Team (@VSportsTM) August 26, 2025

En conclusión, la anotación de Oliver Sonne no solo refleja su crecimiento individual, sino también su capacidad para responder en momentos decisivos. El lateral peruano continúa ganando confianza y consolidándose en un equipo que apunta a mantenerse competitivo en la élite inglesa, mientras él busca dejar su huella en el fútbol europeo.