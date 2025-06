¿Miss Perú 2025 casada? Revelación sobre Karla Bacigalupo causa revuelo en redes sociales

El sábado 15 de junio se celebró la gran final del Miss Perú 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo, representante de Miss Perú USA, se alzó con la corona tras cautivar al jurado con su elegancia y desempeño escénico. Si bien su elección fue aplaudida, en los días posteriores surgió una controversia que ha acaparado la atención en redes sociales: una versión que apunta a que la flamante reina de belleza sería una mujer casada.

Karla Bacigalupo sería una mujer casada

La información fue difundida por Pati Lorena, exproductora de televisión, quien aseguró en TikTok que una prima suya presenció una conversación en un salón de belleza en Cusco, donde Bacigalupo se atendió poco antes de la final. Según el testimonio, la modelo habría contado que estaba casada y que su esposo viajaría junto a su madre para apoyarla en el día de su coronación.

"La chica llegó, súper tranquila, humilde, dulce, y contó que era casada. Todas se sorprendieron, pero dijo que sí se puede porque las reglas cambiaron y que su mamá y su esposo llegarían a la premiación", relató Lorena.

Esta versión sorprendió a muchos, no por la condición civil en sí, ya que tanto Miss Perú como Miss Universo permiten la participación de mujeres casadas o con hijos desde 2023, sino por el aparente silencio de la organización sobre el tema. Pati Lorena no dudó en cuestionar la falta de transparencia de la organización dirigida por Jessica Newton:

"Lo raro es por qué Newton no lo ha contado, por qué no ha dicho que la Miss Perú es casada. Qué raro. ¿Será que no quieren que se enteren?", se preguntó.

¿Quién es Karla Bacigalupo, la mujer detrás de la corona?

Karla Bacigalupo nació en Lima el 26 de diciembre de 1991 y actualmente tiene 33 años. Cursó estudios de Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima y luego emigró a Estados Unidos para enfocarse en su vocación artística. En Los Ángeles, estudió actuación en la Universidad de California (UCLA) y actualmente se desempeña como productora audiovisual.

Su carrera incluye papeles en cortometrajes como You Can Only Blink Once y Proof, desde donde impulsa una mayor representación femenina y peruana en el cine independiente. Pero Bacigalupo no solo apuesta por lo artístico: también lidera iniciativas sociales, como su colaboración con la ONG '1000 Niños de Jesús', enfocada en brindar educación y alimentación a menores en situación vulnerable.

Más allá de su faceta mediática, Karla ha optado por mantener su vida privada lejos del foco público. Hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre su estado civil ni ha respondido a los rumores que circulan.

El triunfo de Karla Bacigalupo en el Miss Perú 2025 ha quedado parcialmente eclipsado por los rumores sobre su vida personal. Si bien las reglas actuales del certamen no impiden que una mujer casada compita, el misterio sobre su situación sentimental ha despertado sospechas, especialmente por la falta de pronunciamiento oficial.