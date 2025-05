Exproductora de Gisela lanza dura opinión sobre Janet Barboza: "Vieja pelleja, hazle un altar a la Gise"

Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, sorprendió con duras críticas a varios integrantes de "América Hoy", especialmente a Janet Barboza, a quien calificó sin filtro en una entrevista para "Magaly TV La Firme".

No se guardó nada: "vieja pelleja", "chupamedias" y "modosita" fueron algunas de las frases que soltó Pati Lorena al hablar de Janet, Giselo y Ethel Pozo.

Pati Lorena reapareció en televisión para hablar sin pelos en la lengua. Invitada por "Magaly TV La Firme", la exproductora de Gisela Valcárcel soltó varios dardos contra el equipo de "América Hoy", en especial contra Janet Barboza, a quien acusó de solo tener trabajo gracias a Gisela Valcárcel. Al ser consultada por la popular "Rulitos", Pati respondió sin filtros:

Como si eso fuera poco, también le lanzó otra indirecta al productor del programa. Según Pati, nadie la quería contratar y Gisela es la única que le dio y le va a dar trabajo.

Pero Janet no fue la única en recibir. Pati también se fue con todo contra Giselo, a quien llamó "chupamedias de la Gise" y aseguró que tampoco lo quieren tanto como él piensa.

"Giselo a mí me cae muy bien, me parece que es el más talentoso de ese grupo, pero ya me parece muy chupamedias de la Gise", comentó. Además, le lanzó un mensaje directo: "¿Para qué te metes conmigo, mi amor? Si yo nunca te he hecho nada".

En cuanto a Ethel Pozo, también opinó sobre su imagen en el programa, pues dijo que cómo se presenta ya no funciona.

"Yo solamente he dicho que su productor le da un papel que ella no le corresponde. Eso de ser modosita, de que 'ay no, yo no', ya no funciona, hijita. Dile al Armando ya que haga eso con su hermana, no contigo porque estás en televisión. Pero sus disfuerzos, eso es lo malo. Las mujeres de ahora ya no soportan eso", dijo Pati.