Exproductora de Gisela revela que descubrió infidelidad de Roberto Martínez: "Lo encontré en un chifa con Viviana"

Pati Lorena, exproductora de televisión que trabajó con Gisela Valcárcel, volvió a generar controversia desde Estados Unidos al revelar nuevos detalles de su paso por la farándula. La exproductora, conocida ahora por sus polémicas declaraciones en TikTok, sorprendió al contar cómo la popular 'Señito' se habría enterado de la infidelidad de su entonces esposo, Roberto Martínez, con Viviana Rivasplata.

En una entrevista para "Magaly TV: La Firme", Pati Lorena, desde Estados Unidos, relató cómo su incursión en redes sociales contando anécdotas de su paso por la televisión le habría traído roces con la 'Señito'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su revelación sobre el exfutbolista Roberto Martínez.

"Yo encontré a Roberto con Viviana en un chifa... Magaly decía que estaba con una rubia joven, porque era nuestra novela diaria hace 26 años. Me voy al chifa con mi bebé recién nacida y lo veo a Roberto con Viviana Rivasplata. Me acerqué y le dije: 'Tú llamas a Gisela o la llamo yo'", relató la exproductora.

Al ver la escena, Lorena no dudó en llamar a Gisela Valcárcel para informarle lo ocurrido. Según su versión, la conductora se mostró sorprendida y propuso recurrir a Susana Umbert, integrante de su equipo, para contactar a las cámaras de Magaly Medina.

"Llamé a Gisela y le dije que acabo de ver a Roberto con la rubia que Magaly dice. Ella me dijo 'espérate, voy a llamar a Susana', y dijo que había que llamar a las cámaras de Magaly para que los ampayen, pero no lo hicieron", aseguró.

Además de la anécdota sobre Martínez, Pati Lorena se dirigió con dureza a Ethel Pozo, hija de Gisela y actual conductora de "América Hoy". Criticó el rol que cumple en el programa y cuestionó su autenticidad frente a cámaras.

"Yo solo he dicho que su productor le da un papel que no le corresponde eso de ser modosita ya no funciona, hijita.... Dile al Armando que haga eso con su hermana no contigo porque estás en televisión. Pero sus disfuerzos eso es lo malo te tienes que dar cuenta las mujeres de ahora no soportan eso", dijo Pati.