Patricio Parodi se pasa de malcriado en streamings y Magaly lo fulmina: "Da arcadas"

El ex chico reality Patricio Parodi ha sido duramente criticado por su comportamiento en sus transmisiones en vivo. Luego de expresarse con groserías y negativamente hacia la prensa de su ex casa televisora y sus streamings subidos de tono, Magaly Medina no se guardó nada y le dio con palo.

Patricio Parodi se pasa de malcriado en streamings en vivo

Patricio Parodi está en el ojo de la tormenta tras mostrar su lado más malcriado y grosero en sus transmisiones en vivo por redes sociales. El popular 'Pato' ha sorprendido a muchos por su cambio de actitud desde que ya no tiene contrato con América Televisión.

Durante uno de sus streamings, Patricio se mostró fastidiado por las llamadas de la prensa y soltó tremendo comentario:

"¡Qué pesada esa mujer, causa! ¿Cómo llaman de prensa? Me da la punta del huev0 que me llame la prensa. ¿No entienden que no le voy a contestar? No le voy a contestar. Déjame estar llamando, viejo. ¿En qué están, huevón? ¡Qué intensa, mano! Así sea de América, no te voy a contestar", gritó alterado.

Magaly Medina le da con palo

Ante esto, Magaly Medina no dudó en dar su opinión en su programa y calificó de malcriado, vulgar y grosero el comportamiento del ex chico reality. Dijo que antes se mostraba educado en televisión, pero que ahora se ha quitado la careta.

"Este parece ser el verdadero Pato Parodi, el malcriado, el insultante, el que se muestra bastante procaz a la hora de hablar y tener conversaciones con estas amiguitas suyas con las que hace estas encerronas que las transmite en vivo, ¿no? Y su lenguaje es muy, muy vulgar, muy grosero, demasiado grosero", comentó la conductora.

Según Magaly, su lenguaje ha cambiado completamente desde que ya no trabaja en "Esto es Guerra" ni en América Televisión, lo cual consideró una falta de respeto para el canal que lo hizo conocido.

"No creo que a América le haga mucha gracia que su exguerrerito se exprese así de una casa donde tú has trabajado muchísimo tiempo. Que te ha dado chamba, que te ha pagado un sueldo, que te ha hecho creer que eres una figura del espectáculo", agregó.

Critica el lenguaje vulgar y el contenido sexual de sus videos

La 'Urraca' también mencionó que el lenguaje que usa Patricio en sus transmisiones es muy grosero, y que sus conversaciones con amigas tienen un tono subido de tono que raya en lo vulgar.

"Sus conversaciones con las chicas, con las que departe en estos streamings en vivo, tienen un alto componente sexual, pero no un tratamiento fino, delicado. No, no, no. Es totalmente asqueroso. Solo el escucharlo... A uno le dan arcadas", sentenció Magaly.

Además, dijo que muchos jóvenes pueden ver estos contenidos y no es el ejemplo que deberían recibir de alguien con tantos seguidores.

Patricio Parodi ha sido duramente cuestionado por sus actitudes y groserías en redes sociales. Magaly Medina le dio con palo en su programa, señalando que ya no es el mismo chico educado que la televisión vendía, y que lo que muestra ahora en sus streamings es su "verdadera esencia". ¿Tendrá algo que decir el 'Pato'?