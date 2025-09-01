Pamela Franco respalda a Christian Cueva tras presunta juerga en Ecuador: "Los cuentos los hacen ustedes"

Hace unas semanas, Christian Cueva fue apuntado por un medio de prensa de haber aparentemente participado en una fiesta que duró 18 horas en el Ecuador. Ante eso, el pelotero lo negó y ahora, Pamela Franco muestra su respaldo por completo.

Pamela Franco defiende a Cueva

Hace unos días, Pamela Franco estuvo en Ecuador visitando a su pareja Christian Cueva y lo dio a conocer por medio de sus redes sociales. Tras su llegada al Perú, fue entrevistada por varios medios de televisión donde le consultaron sobre la polémica fiesta donde el 'Aladino' es acusado como uno de los participantes y si eso afectó a su relación amorosa.

Ante ello, la cantante de cumbia responde: "Los cuentos los hacen ustedes porque uno está tranquilo. Yo aprovecho el tiempo, no hablo de cosas que la verdad para mí no tienen nada que ver"

Al ser nuevamente cuestionada sobre el mismo problema, la joven cantante menciona que siempre mantiene una conversación con el futbolista y han conversado sobre muchas cosas, pero aclara que todo estaría tranquilo en su relación amorosa.

"No tengo nada que decir respecto a eso. De todas maneras nosotros conversamos de muchos temas y conversamos muchas cosas que quedan entre nosotros. Lo importante es que todo está tranquilo", añadió.

Está feliz con el 'Aladino'

Mientras continuaba siendo entrevista por el medio televisivo de 'Amor y Fuego', le preguntan cómo va su relación y cómo fueron sus días en el Ecuador. Entonces, la intérprete de 'El Cervecero' señala que lo ve muy bien a su pareja.

"Yo lo veo enfocado, así que me alegra mucho porque le está yendo bien allá y allá he estado y me doy cuenta de que la gente lo quiere mucho, así que yo estoy feliz por él (..) Hasta el momento, estamos bien, así que esperamos que todo siga marchando de la misma manera", agregó.

Luego, deja en claro que ella continuará viajando a Ecuador para visitar al pelotero y él igualmente, regresaría a Perú. Además, mencionó que muy pronto el 'Aladino' estaría de vacaciones y pasaría tiempo en territorio peruano.

De esta forma, Pamela Franco expresó así su apoyo total a Christian Cueva a pesar de la polémica fiesta que ocurrió en Ecuador. Así mismo, reafirmó que su relación con el pelotero se mantiene firme, tranquilo y no hacen casos a las críticas de los medios. Dejando en claro, que siempre respaldará al popular 'Aladino'.