¿Hay niveles? Leslie Shaw no habría podido ingresar a una zona exclusiva de artistas en concierto de Beéle

La cantante Leslie Shaw es una reconocida artista peruana que ha incursionado en varios géneros musicales, pero últimamente está trabajando dentro de la cumbia peruana. Ahora, la 'gringa' asistió al concierto de Beéle y al intentar ingresar aparentemente a una zona exclusiva, no le dejaron pasar.

¿No dejaron pasar a Leslie Shaw?

El pasado sábado 30 de agosto, se llevó a cabo del concierto del artista internacional Beéle donde varios artistas peruanos asistieron. Entre ellos estaba la cantante Leslie Shaw, donde se le captó sola en el público durante el evento.

El programa 'Amor y Fuego' captó a la joven artista en el concierto, pero durante un momento estuvo hablando con dos miembros de seguridad. Según expresó el reportero creyeron que quería entrar a la zona exclusiva donde solo podían ingresar artistas invitados.

"La gringa Leslie Shaw estaba con su botella de chela, al parecer floreando a un encargado de seguridad para que pueda entrar a una zona exclusiva donde hay niveles", expresa el reportero en el programa.

Luego, captaron el momento cuando la prometida de 'El Prefe' se fue momentos después a la zona del público grabando desde su celular a una cierta distancia del escenario. No habría logrado ingresar según relató el reportero del programa de espectáculos.

"Parece que no pintó porque la gringa se quitó derrotada, parece que la colorada se quedó con las ganas de ingresar a la zona de artistas invitados", añadió en su reportaje.

Ante esto, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre lo sucedido con Leslie Shaw. Expresaron que capaz la joven cantante intentó ir el último momento al concierto y no tuvo el contacto para ingresar a esta zona exclusiva de artistas invitados en el concierto de Beéle.

"Ah bueno, le faltó ahí un contacto con más niveles ¿no? Pero de repente decidió ir a último momento y no había hecho la movida", comentó Rodrigo González en el programa.

Sobre Leslie Shaw

La artista Leslie Shaw cuenta con una trayectoria musical de amplia trayectoria donde ha incursionado en varios géneros musicales. Además, ganó varios premios internacionales y colaboraciones con reconocidos cantantes como Thalia, pero ahora incursiona en la cumbia y reside en Perú.

De esta manera, la joven cantante siempre ha resaltado ser una artista de mayor nivel en comparación a otros en el Perú. Aunque, aparentemente la artista Leslie Shaw no fue admitida en una zona exclusiva durante el concierto de Beéle donde solo podían ingresar los invitados especiales del colombiano.