¡Arriba Perú! Pan con chicharrón vence a Ecuador y pasa a la semifinal del 'Mundial de los Desayunos'

El famoso "Mundial de los Desayunos", organizado por el streamer español Ibai Llanos, sigue dando sorpresas y ahora el Perú está en boca de todos. Nuestro tradicional pan con chicharrón, acompañado de tamalito, logró imponerse al bolón de verde de Ecuador y consiguió su pase a la semifinal del torneo.

El pan con chicharrón sigue firme. Este lunes, Ibai confirmó que el desayuno peruano avanza en la competencia virtual que busca elegir el mejor plato mañanero del mundo. La victoria sobre Ecuador desató alegría entre los hinchas peruanos, quienes en redes sociales no dudaron en celebrar con orgullo la clasificación.

El torneo ha enfrentado a diferentes países en varias etapas, donde los fanáticos votan por sus favoritos. En octavos de final, Perú superó a México, luego derrotó a Ecuador en cuartos y ahora le toca enfrentar a Chile en semifinales. Los cruces quedaron así:

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

De aquí saldrán los dos grandes finalistas.

Nota en desarrollo...