Milett Figueroa sorprende como compositora y alista proyecto musical: "Una reina del pop en camino"

Milett Figueroa está dando un giro inesperado en su carrera. La modelo y actriz peruana, que se encuentra radicando en Argentina, sorprendió a todos al revelar que ahora está enfocada en la música. Esta vez su intento sería desde otro rol: el de compositora.

¿Milett Figueroa reapareció tomando clases de canto?

Milett Figueroa volvió a encender las redes sociales con unas publicaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. La modelo y actriz peruana, que últimamente ha estado más reservada, reveló que está trabajando en algo nuevo en la música de la mano de una talentosa cantante.

En sus redes sociales, Milett compartió un video desde un estudio de grabación. Allí se la vio junto a un micrófono mientras una mujer tocaba el piano. Las imágenes despertaron la curiosidad de sus seguidores, que de inmediato se preguntaron si estaría preparando un nuevo proyecto musical.

Junto al clip, Milett escribió un mensaje especial que confirmó las sospechas: "Anoche con Cianés Iberio viví un momento muy especial. Su talento y generosidad que me inspiran profundamente. Qué bendición tenerte como amiga y compañera musical", publicó la también actriz.

Además, agregó una recomendación hacia Ciané, quien aparecía tocando el piano en la historia que la actriz peruana subió. Sus palabras dejaron claro la admiración que siente por su colega.

"Anoche me voló la cabeza, escúchenla que es puro arte", escribió Milett Figueroa en Instagram, demostrando su aprecio a la artista.

Lo que terminó de emocionar a todos fue el comentario de Ciané, la artista con la que Milett viene trabajando. Ella no dudó en repostear la historia de la modelo y escribió un curioso mensaje.

"Mi nuevo proyecto, una nueva pop queen viene en camino", colocó Ciané, frase que desató especulaciones sobre un inminente debut de Milett en la música pop.

Milett compone canciones, según Ciané

El programa "América Hoy" buscó a Ciané Siverio para obtener más detalles. La cantante confirmó que se trata de un proyecto muy personal.

"Estamos ahí embargándonos de un nuevo proyecto que Milett se trae hace tiempo. Es una composición de ella. Estamos trabajando en un proyecto para ella", señaló.

Milett también escribe sus canciones. La revelación sorprendió, ya que no se sabía que Milett también tenía talento para escribir.

Ante la consulta de los reporteros, Ciané fue contundente: "Es una gran escritora y tiene mucho que decir", dejando claro que Figueroa no solo pondrá su voz, sino también su creatividad en este nuevo trabajo.

@ameg_pe 01.09.25 | Milett Figueroa sorprende como compositora y prepara proyecto musical. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Aunque no adelantó si se tratará de un sencillo o un álbum completo, lo cierto es que el misterio ha generado gran expectativa. Incluso se cree que Milett podría estar componiendo temas inspirados en su relación con Marcelo Tinelli, su actual pareja en Argentina.

Por ahora, Milett no ha dado una fecha de estreno ni más detalles de este proyecto, pero lo que sí dejó claro es que se está preparando con disciplina. Su entorno asegura que busca sorprender con algo totalmente diferente a lo que antes mostró como cantante.

En conclusión, Milett Figueroa parece estar lista para asumir este nuevo reto y sus seguidores ya la ven como la próxima estrella pop del Perú. Con el respaldo de Ciané y su talento como compositora, todo apunta a que el 2025 o muy pronto sería el inicio de una nueva etapa en su carrera.