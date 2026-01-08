Melissa Klug y su inesperada confesión sobre la cumbia: ¿Se lanzará como cantante?

Diversas figuras de la farándula peruana han probado suerte en la industria musical. Ante esta tendencia, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al romper su silencio sobre su futuro profesional. La empresaria respondió sin filtros si está dispuesta a incursionar en el mundo de la cumbia.

¿Melissa Klug cantante de cumbia?

La popular 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug, volvió a encender las redes sociales con una dinámica de preguntas y respuestas donde aclaró sus metas profesionales. A diferencia de otras figuras de la farándula que han dado el salto al canto, la empresaria fue tajante sobre su futuro artístico.

Todo comenzó cuando un seguidor, curioso por las diversas facetas de la influencer, le lanzó una pregunta directa a través de sus historias de Instagram: "¿Serías cantante de cumbia?". La respuesta de Melissa Klug no se hizo esperar y llegó cargada de humor y honestidad.

"¡No! No canto ni en la ducha. A mi me encanta mi trabajo, hacer campañas de productos para la belleza. Tener mi propia empresa de cosas para el hogar y seguir creciendo en eso", respondió, dejando claro que el mundo del espectáculo musical no es lo suyo.

Melissa Klug sobre la cumbia.

Con esta declaración, Melissa Klug marcó distancia de la tendencia de muchos personajes de la televisión peruana que, tras alcanzar la fama decidieron probar suerte en los escenarios musicales. Para la 'Blanca de Chucuito', su camino está trazado lejos de los micrófonos y las orquestas.

Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco

Aunque en más de una ocasión Melissa Klug dejó en claro que siempre se le verá junto a Jesús Barco por el bienestar emocional de su hija, sus palabras más recientes reflejan un panorama distinto. En una entrevista para el 'Trome', la empresaria explicó que, si bien existió la intención de recomponer la familia, hoy ve esa posibilidad como algo lejano.

"Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente", expresó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que llegan después de que ambos fueran vistos compartiendo en diversas ocasiones, lo que alimentó las versiones de una posible reconciliación. Sin embargo, Melissa Klug fue clara al señalar que su prioridad no es una relación de pareja, sino garantizar que su hija crezca con la presencia activa de su padre.

En resumen, a pesar del entusiasmo de sus seguidores, Melissa Klug dejó en claro que su prioridad absoluta sigue siendo el crecimiento de sus emprendimientos. Con esta rotunda respuesta, la empresaria cerró las puertas a la cumbia para enfocarse en consolidar su éxito lejos de los micrófonos.