Isabella Ladera rompe en llanto tras el escándalo por video con Beéle: "Tengo el alma rota"

Isabella Ladera está viviendo uno de los peores momentos de su vida tras la filtración de su video con Beéle. La influencer intentó mostrarse fuerte desde un inicio e incluso anunció acciones legales, pero a los pocos días reapareció en redes sociales devastada y rompió en llanto por las críticas.

Isabella Ladera sufre por video con Beéle, ¿y Hugo García?

La influencer venezolana hizo su aparición nuevamente a través de su cuenta de Instagram, en la que ha mantenido actividad limitada durante los últimos días. Isabella pasó de publicar absolutamente todo su día a compartir pequeñas historias donde se mostraba positiva.

"Yo, la verdad, no sé cómo voy a hacer para recuperarme de esto. Cómo nos vamos a recuperar de esto. ¿Cuánto más podremos aguantar o simplemente nos tenemos que acostumbrar a esta mi...?", se cuestionó Isabella en un inicio.

Ladera también lamentó que el escándalo mediático haya alcanzado a su familia, ya que no es solo ella quien se ha visto afectada por la filtración del video con el cantante colombiano, sino también las personas que más quiere en la vida.

"Yo ya tengo el alma rota, eso no es normal, eso no es sano, esto no es humano. Estaba viendo mis DM y la cantidad de desespero, la cantidad de videos que me están mandando, los mensajes de mi abuela, de mis tías...", dijo Isabella al borde de las lágrimas.

Mientras tanto, Hugo García anunció que está de regreso en Lima y próximamente podría viajar a Miami para consolar y apoyar a Isabella Ladera en este momento tan difícil que le tocó vivir.

Hugo García apoya a Isabella

La tarde de ayer, la influencer venezolana utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que acusaba directamente a Beele de haber difundido el video, pues aseguró que solo ambos tenían acceso al material y que nunca debió hacerse público.

La publicación de Isabella tuvo gran alcance y en cuestión de horas sumó miles de reacciones. Los comentarios se dividieron entre positivos y negativos, ya que mientras algunos respaldaban la denuncia de Isabella, otros la criticaban y hasta hicieron fuertes acusaciones en su contra.

Sin embargo, quien estuvo de su lado desde un inicio fue Hugo García, quien no dudó en dejar un comentario de apoyo para la venezolana. El ex chico reality dejó claro que sus sentimientos por Isabella no cambiarán, pase lo que pase.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Isabella", escribió Hugo García en los comentarios de la publicación.

Es así que, el escándalo por la filtración del video ha dejado a Isabella Ladera en una situación emocional crítica. La influencer venezolana enfrenta críticas, angustia familiar y apoyo de Hugo García, mientras busca fuerzas para superar uno de los momentos más duros de su vida.