Josi Martínez aconseja a Hugo García sobre Isabella Ladera: "Aprende cómo no ser migajero"

Josi Martínez visitó "América Hoy" para enseñar cómo no ser migajero en una relación. El influencer no solo hizo reír a todos, sino que dejó un mensaje directo para Hugo García sobre su vínculo con Isabella Ladera, que viene generando comentarios en redes y en la farándula.

Josi Martínez advierte a Hugo García

El set de "América Hoy" se llenó de risas y picardía cuando Josi Martínez participó en la secuencia "¡La escuelita de cómo no ser un migajero en el amor!". El influencer aprovechó la ocasión para mandar un mensaje directo a Hugo García sobre su vínculo con Isabella Ladera, dejando varios comentarios que encendieron la conversación en vivo.

Durante el programa, Janet Barboza le preguntó sin rodeos qué opinaba sobre la relación de Isabella Ladera y Hugo García. Josi empezó con halagos.

"Pues no sé. La verdad, yo los veo lindos. Me parece una pareja linda. Se ven bonitos", dijo con una sonrisa.

Sin embargo, el tema cambió de tono cuando Valeria Piazza recordó que Isabella, en sus transmisiones en vivo, siempre repite que solo son amigos y que se están conociendo. La conductora le consultó si eso era "ser migajero" y ahí Josi fue directo.

"Claro. Yo creo que Hugo García, mi amor, ponte a ver Hugo García el programa para que aprendas cómo no ser migajero. Porque cómo va a aceptar un gracias nada más, pues, mi amor, un corazoncito, al menos, algo más", destacó el tiktoker.

@ameg_pe 12.09.25 | Josi Martínez aconseja a Hugo García no ser migajero en su relación con Isabella Ladera. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Consejos para Hugo García. Janet agregó que Isabella nunca confirma un noviazgo y solo dice que "se están conociendo". Valeria preguntó si eso era ser migajero o que estás tomando las cosas con calma. Josi reforzó su punto.

"Claro (sería por migajero). Yo creo que todas las personas que estamos presentes y en cualquier lugar nos merecemos que nos den nuestro lugar... Yo cuando estoy conociendo, acabo de conocer a la persona que está atrás de la pantalla, ¿me entiendes? Eso no puede ser. Si quieres estar con alguien, mi amor, tienes que dejar las cosas claras y poner en el lugar a la persona", sentenció.

Ojo con las "red flags"

Josi Martínez también lanzó una advertencia para no ser "migajero". El influencer recalcó que una pareja no debería repetir con su actual amor los mismos detalles que tenía con su ex.

"Si contigo hace exactamente lo mismo que hacía con su expareja, cuidado, porque de repente le falta cerrar ciclos", a lo que él mismo añadió: "Claro, pues, mi amor, o sea, tú no tienes que ver la red flags".

Janet Barboza no dejó pasar el historial de Isabella y comentó que le ha pasado hielo a sus exparejas y a Hugo García. Josi coincidió de inmediato y lanzó su último consejo.

"Isabella Ladera le ha pasado un hielito a Beéle, a su esposo, a su primer pareja, y ahora también a Huguito", señaló Janat. Josi comentó: "Eso no va. Uno tiene que también ver la relación de sus exparejas para ver lo que te va a tocar. Porque eso es cierto. ¿Quién sabe que te hacen la misma que le hicieron al ex? Eso hay que tener cuidado, chicos. Hay que tener cuidado, mis amores".

En conclusión, el divertido intercambio dejó claro que, para Josi Martínez, Hugo García debe dejar las cosas claras con Isabella Ladera y no conformarse con migajas de cariño. Entre risas, el influencer recordó a todos que en el amor "uno debe saber su valor y exigir su lugar".