Janet Barboza fulmina a 'prima' de Josimar por mostrar dinero en redes: "Qué manera de no quererse"

Verónica González, conocida como la supuesta prima del salsero Josimar, encendió las redes sociales tras compartir historias donde mostraba un fajo de billetes mientras sonaba una canción del cantante de fondo. La publicación rápidamente generó comentarios y especulaciones sobre la relación económica entre ambos, lo que provocó la reacción de la conductora Janet Barboza, quien cuestionó las intenciones de González.

Janet Barboza critica a Verónica González

Durante la emisión más reciente del programa "América Hoy", Janet Barboza no dudó en criticar la publicación de la joven, sugiriendo que su intención era lucrar y proyectar una imagen cuestionable. La conductora cuestionó la actitud de Verónica y la percepción que daba sobre la independencia de la mujer.

"Está haciendo esto por lucrar, salir con un fajo de euros diciendo que busca un hombre que resuelva. ¿Es que acaso las mujeres hoy en día no pueden trabajar y están buscando hombres para que les provea? Qué imagen estamos dando, qué manera de no quererse como mujer", comentó Barboza.

Además, la presentadora señaló que la supuesta prima también atacó a María Fe Saldaña en redes y que Josimar habría recibido críticas indirectas por parte de Verónica.

"Josimar se ha encontrado con la horma de su zapato... Parece que lo único que le interesa es el dinero. Se la agarra con María Fe, con la que tendría algo, y a cuenta es con Josimar, pero al parecer eso no le interesa, solo los euros", agregó Janet.

¿Hubo acuerdo con Josimar?

Ante tanta especulación, el programa "América Hoy" decidió llamarla para aclarar el tema. La reportera fue directa al grano y le preguntó si el dinero que mostró venía del cantante.

"Has compartido un fajito de dinero con la canción de Josimar de fondo. Y muchos pueden interpretar que es un dinero que quizás te cayó de parte de él", comentó la periodista. "Bueno, pero la gente puede interpretar lo que quiera", respondió Verónica, dejando más dudas que certezas.

Cuando le consultaron si había llegado a un acuerdo con el salsero, solo atinó a decir que podría ser. Y cuando le preguntaron si Josimar le pidió no hablar más del tema, repitió lo mismo.

"(¿Llegaste a un acuerdo con Josimar?) Puede ser. (¿Él te ha pedido que ya no hables?) Puede ser... Yo creo que todo en su momento. Pero sabes que siempre, bueno, yo lo he dicho anteriormente, yo siempre hablo con base, pero estoy pasando también momentos difíciles porque he recibido comentarios porque la gente al final no sabe el trasfondo de las cosas", señaló.

Juega al misterio. Lo cierto es que Verónica ya no habla con la misma libertad de antes. En redes sociales lanza mensajes cargados de indirectas, pero cuando le toca dar declaraciones, prefiere dejar todo en el aire.

El caso de Verónica González refleja cómo las redes sociales pueden magnificar situaciones polémicas y poner en evidencia relaciones familiares y personales con figuras públicas. La ambigüedad en sus declaraciones mantiene la atención del público, mientras Janet Barboza y otros críticos cuestionan la motivación detrás de sus publicaciones.