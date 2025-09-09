'Prima' de Josimar manda fuerte mensaje en redes tras anunciar embarazo: "Así me gusta, a ti ni 5 mil"

Hace unos meses, Josimar se vio en vuelto en una polémica por aparecer con una supuesta 'prima' en España. Es así como la joven Verónica González terminó revelando que estaría embarazada del salsero y ahora, apareció con una gran cantidad de dinero en manos.

'Prima' de Josimar aparece con fajo de dinero

Desde que la joven Verónica González reveló que está embarazada señaló que el hijo que espera sería del salsero Josimar tras su encuentro en España. A pesar de ello, el peruano negó que sea suyo negando que la haya tocado. Aún así, la 'prima' se mantuvo firme con sus declaraciones y sus pruebas.

Ahora la venezolana sorprendió al compartir una fotografía en sus redes sociales apareciendo con una gran cantidad de dinero en sus manos. Lo que llama la atención es que agradece a una persona, pero pone la canción "Costumbres" del salsero peruano, insinuando así que aparentemente él le habría entregado tal fajo de billetes.

"Gracias nene", escribió en sus redes con la canción de Josimar.

Después, decidió mandar un fuerte mensaje que sería para la pareja de Josimar, María Fe Saldaña. En aquella publicación resalta que ella le representa el dinero que tenga en su cuenta bancaria y no la ropa en su clóset. Esto último se interpretaría para la joven madre, ya que estaría haciendo un 'closet sale' de ropa por Instagram.

"Así me gusta que la gente resuelva jajajajaja A ti ni 5 mil. A mí me representa la cuenta bancaria, no un clóset lleno de trapos, como dicen por ahí", agregó en sus redes.

Historia de Verónica González

¿Se viene un nuevo hijo del salsero?

A pesar de que Josimar afirmó que Verónica González solo era su 'prima', seguidores y varios medios de TV no le creyeron. Incluso, la misma venezolana conversó con María Fe Saldaña para contarle que efectivamente tuvo una relación íntima con el peruano durante su gira en Europa.

Semanas después, la joven reveló estar embarazada por medio de sus redes sociales. Incluso, en una entrevista comentó que sí sería del cantante de salsa y le podrían realizar todas las pruebas de paternidad para comprobarlo y afirmó que no necesitaría del dinero del salsero.

Finalmente, la 'prima' apareció en sus redes mostrando una gran cantidad de dinero con la canción de Josimar, insinuando que aparentemente el salsero le habría entregado ese dinero según comentan varios seguidores. Además, le mandó un fuerte mensaje a María Fe Saldaña resaltando la ganancia que tuvo.