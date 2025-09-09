Milena Zárate reta a Greissy Ortega demostrar inocencia en la pérdida de su bebé: "Si trae pruebas me arrodillo"

La polémica familiar entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca sigue escalando y ahora involucra directamente a Milena Zárate. La hermana de Greissy se pronunció públicamente durante una entrevista en ¡Ponte en la cola!, dejando en claro que está dispuesta a pedirle disculpas a Greissy si esta logra demostrar, mediante documentos, su inocencia de no haber interrumpido un embarazo.

Milena reta a Greissy

Durante la conversación con el programa de Latina Milena Zárate se mostró contundente al referirse a las acusaciones que pesan sobre su hermana. La cantante no dudó en plantear un desafío público, dejando en evidencia la tensión familiar y mediática que atraviesan.

"Mira, yo a ella lo único que le puedo decir es que lo que le están atribuyendo es demasiado grave, que es haber finalizado la vida de su propio bebé. Yo la reto a ella. Que salga con sus documentos como paciente que es. Que traiga sus documentos, que demuestre..", expresó la colombiana, dejando en claro que espera pruebas fehacientes y verificables.

Milena también aseguró que, si Greissy cumple con esta condición y presenta documentación que respalde su versión, ella actuará con total humildad:

"Si ella trae la documentación como paciente que es y demuestra lo contrario, yo voy y me le arrodillo. Y le pido disculpas. Así, mira, aquí lo digo", remarcó, con un tono firme que combinaba indignación y cansancio por los constantes conflictos con su hermana.

Milena respalda la versión de Ítalo Villaseca

En otro momento de la entrevista, Milena explicó por qué confía más en la versión de Ítalo Villaseca que en la de su hermana respecto a la pérdida del último bebé. La cantante aseguró que Villaseca tiene acceso al historial clínico de Greissy, lo que le permitiría conocer todos los procedimientos médicos realizados.

"Lo que ella no sabe, es que Ítalo tiene acceso a su historial clínico, por medio de un link que le pasan a él con usuario y contraseña, él puede ingresar y ver todo lo que le hicieron", afirmó Milena con firmeza.

La colombiana añadió que su hermana habría acudido a una clínica para averiguar sobre un aborto y detalló cómo se habrían realizado los procedimientos médicos.

"Ella va el 8 de noviembre primero a averiguar y queda registrado. Luego vienen los dos procedimientos, que fue el día de la preparación, el cual le hacen un montón de exámenes. Al siguiente día le sacan los restos, porque ella va a que terminen de hacer el procedimiento. Todo eso está documentado en el historial clínico", señaló.

En conclusión, Milena Zárate deja claro que no dará su brazo a torcer sin pruebas fehacientes y que la única forma de reconciliarse con su hermana es que esta presente documentos que confirmen su inocencia. Mientras tanto, la disputa familiar entre las hermanas Zárate y Villaseca continúa generando debate público.