Milena Zárate y Greissy Ortega estuvieron cara a cara en canal de TV: "Yo no tengo miedo"

Greissy Ortega y Milena Zárate llevan una batalla mediática desde hace más de 10 años a raíz de un problema familiar. Las hermanas se volvieron a encontrar en un canal de televisión, estuvieron cara a cara y, aunque no interactuaron, sí aprovecharon para lanzarse algunas indirectas mientras conversaban con los reporteros del lugar.

Milena y Greissy sí se vieron las caras en canal de TV

La hermana mayor estaba como invitada en el programa, la noche en que se habló sobre su más reciente participación en El valor de la verdad. Milena estaba dando declaraciones a un reportero, cuando, aparentemente, Greissy salía de otro ambiente del canal y pasó frente a ella.

"¡Ay no, Dios mío, Señor!", dijo Greissy mientras seguía caminando. Las cámaras de Panamericana Televisión la persiguieron para preguntarle por la expresión de desagrado que hizo al ver a su hermana en el mismo lugar, y aprovechó la presencia de los reporteros para criticar a Milena.

"Siempre hablando payasadas ella, con 48 años y todavía no me suelta. Siempre es lo mismo, es disco rayado, que cambie de refrán, de estrofa, de personaje, que me suelte, son 13 años... Me da risa, ella no es nada mío...", expresó.

Milena y Greissy se reencontraron

En esa misma línea, la colombiana, madre de cuatro hijos, aseguró que ya sabía que su hermana iba a estar en el canal, pero no le importó, ya que actualmente se considera una mujer superada y madura. Greissy señaló que a sus más de 30 años ya puede defenderse sola, pero no quiere que Milena se le acerque.

"Yo sabía que ella iba a estar acá y normal, yo no tengo miedo, no soy la niña de antes, la que se dejaba golpear y manipular como siempre. Ya tengo 32 años y estoy grandecita como para poderme defender. Ni que se me acerque, no quiero", sentenció.

Milena gana 25 mil soles en EVDLV

Milena Zárate vivió una de las noches más intensas en "El Valor de la Verdad". La colombiana respondió 20 preguntas que tocaron desde sus romances hasta los conflictos con su hermana Greissy Ortega. Luego de todo lo revelado, decidió retirarse con 25 mil soles, priorizando su tranquilidad y salud. Te contamos todo lo que contestó.

Es así que, el reencuentro de Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a encender la polémica entre las hermanas. Aunque no hubo un enfrentamiento directo, ambas aprovecharon las cámaras para dejar en claro que sus diferencias continúan vigentes y parecen estar lejos de resolverse.