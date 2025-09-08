Milena Zárate se llevó S/25 mil en EVDLV: Las preguntas sobre Greissy Ortega, sus exparejas y más

Milena Zárate vivió una de las noches más intensas en "El Valor de la Verdad". La colombiana respondió 20 preguntas que tocaron desde sus romances hasta los conflictos con su hermana Greissy Ortega. Luego de todo lo revelado, decidió retirarse con 25 mil soles, priorizando su tranquilidad y salud. Te contamos todo lo que contestó.

Milena Zárate estuvo en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". La colombiana respondió preguntas sobre sus exparejas, Ítalo Villaseca y, por supuesto, su eterna pelea con Greissy Ortega. Al final, decidió retirarse con 25 mil soles.

9. ¿Pensaste en regresar con (el padre de tu hija) a pesar de que te había puesto los cachos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena reconoció que lo consideró en su momento, ya que su expareja buscaba reconciliarse y apelaba a todo tipo de excusas.

10. ¿Le pediste a (el padre de tu hija) una camioneta por venganza?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que, tras ocho años juntos, al principio, no quiso pedir nada. Le tomó tiempo pedir una conciliación. Y luego decidió pedirle una camioneta y dinero para su hija.

"Una de sus mejores amigas me dio un consejo. En el aeropuerto, le pegué, le dije de todo y le dije 'quiero una camioneta del año en mi casa para el 24 de diciembre, perro desgraciado y quiero que me dé 15 mil soles para la ropa de mi hija y que me cambie todos los muebles de la casa", mencionó.

Nivel 3 - Premio: 15 mil soles

11. ¿Te pegaba tu expareja?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que su primera pareja fue muy violenta, con agresiones constantes, incluso frente a su familia.

12. ¿Intentaron abusar de ti cuando tenías 8 años?

Respuesta: Sí. (Verdad). Narró un intento de abuso en su infancia en Colombia, hecho que la marcó y que en su momento denunció a su familia.

13. ¿Le puso tu expareja un GPS a tu camioneta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que descubrió el aparato después de vivir amenazas y darse cuenta de que no estaba segura en esa relación.

14. ¿Te ofrecieron 140 mil dólares por pasar la noche con un diputado en Japón?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena contó que recibió una propuesta increíble para viajar a Japón con fines laborales, pero luego le dejaron entrever que lo que querían era que acompañara a un político. La cifra fue subiendo hasta llegar a 140 mil dólares, algo que ella nunca aceptó.

15. ¿Es Greissy tu enemiga?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aseguró que los problemas con su hermana son tan graves que solo alguien considerado enemigo podía hacer lo que ella le hizo.

"Solo una enemiga te puede hacer todas las cosas que ella me está haciendo", señaló la colombiana tras los múltiples enfrentamientos con Greissy.

Nivel 4 - Premio: 20 mil soles

16. ¿Emboscaste a Greissy en un estacionamiento?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reviviendo un encuentro en América Televisión, recordó que ambas discutieron fuertemente y quedaron claras sus diferencias.

17. ¿Le pegaste a Ítalo Villaseca?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que en medio de una discusión con el expareja de Greissy, lo abofeteó al enterarse de supuestas agresiones contra su hermana. Señaló que fue un impulso de indignación y que no se siente orgullosa de ese momento.

18. ¿Manipula Greissy a sus hijos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena aseguró que los niños repetían comentarios que no eran propios de ellos, lo que para ella demostraba que eran influenciados por su madre. Dijo que eso agravó los conflictos familiares y afectó todavía más su relación con Greissy.

Nivel 5 - Premio: 25 mil soles

19. ¿Falsificaste tus documentos para escapar de tu casa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que con solo 15 años decidió hacerse pasar por mayor para poder trabajar. Explicó que buscaba independencia y, aunque sabía que estaba mal, lo vio como su única salida en ese momento.

20. ¿Perdonarías a Greissy?

Respuesta: No. (Verdad). Milena fue tajante y aseguró que no piensa reconciliarse con su hermana, pues no quiere revivir el calvario del pasado.

"Yo le he dado muchas oportunidades y todo tiene un límite", aseguró Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega.

Las 8 primeras preguntas que contestó Milena Zárate

La colombiana Milena Zárate reveló detalles de su vida que sorprendieron al público. Entre lágrimas y firmeza, respondió ocho preguntas donde habló de Jonathan Maicelo, Yordy Reyna y más. Con este primer bloque acumuló 5 mil soles y dejó en claro que su historia aún tiene más capítulos.

Nivel 1 - Premio: 5 mil soles

1. ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena contó que desde Estados Unidos recibió un mensaje de la esposa del boxeador. Al ver el remitente, se sorprendió porque no sabía que Maicelo estaba casado. Esa situación la hizo desconfiar de él.

2. ¿Sabías que Jonathan Maicelo era casado?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que descubrió la verdad cuando la esposa la llamó directamente. Desde ese momento ya no quiso seguir confiando en él.

3. ¿Te llevó Jonathan Maicelo a New York?

Respuesta: No. (Verdad). La modelo aseguró que nunca viajó con el boxeador, pese a las versiones que circulaban. Dijo que lo bloqueó de todos lados después de la pelea y que nunca volvió a verlo.

4. ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena relató que, tras varios intentos, el boxeador llegó hasta su casa. Ahí, llorando, le pidió perdón por lo ocurrido, pero ella ya no quería retomar nada con él.

5. ¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que el futbolista la contactó por Messenger y que hablaban a diario. En una de esas conversaciones le ofreció pagarle todo para viajar a verlo, pero Milena lo rechazó.

Nivel 2 - Premio: 10 mil soles

6. ¿Te 'afanó' Diego Chávarri?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que se conocieron en un aeropuerto y empezaron a conversar. Con el tiempo se hicieron amigos, pero nunca pasó nada más entre ellos.

7. ¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Cómez?

Botón rojo. Su amiga apretó el botón rojo y evitó que conteste. Milena se molestó porque quería aclarar el tema. Beto Ortiz tuvo que hace otra pregunta.

Pregunta de repuesto. ¿Te detuvieron por tráfico de drogas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena recordó que en Cartagena, antes de llegar al Perú, fue detenida junto a otras personas. Estuvo involucrada por vivir en la misma casa donde se hallaron drogas, aunque después logró demostrar su inocencia.

8. ¿Ahorcaste a (el papá de tu hija)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que perdió el control cuando descubrió que su expareja la engañaba con su hermana Greissy Ortega. Contó que lo atacó en un arranque de rabia y frustración.

En conclusión, con estas confesiones, Milena Zárate decidió detener el juego y retirarse con 25 mil soles. Fue una noche de tensiones, recuerdos dolorosos y también decisiones firmes, donde dejó en claro que busca paz en su vida.